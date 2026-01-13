Овцата Михаела крие новото си гадже

В капана на любовта падна най-устата участничка от „Биг брадър 2025“ - Михаела Василева.

За новия приятел на съквартирантката разбираме от нейно ексклузивно стори в инстаграм. На него Овцата, какъвто прякор й лепнаха от продукцията, се вози в кола, хванала под ръка мистериозен кавалер. Мъжът очевидно е доста нацепен, със здрава, татуирана ръка, вплела нежно пръсти в тази на Михаела. Двамата пътуват към неизвестна дестинация, радостни, че са се намерили след дълго лутане, пише "България Днес".

„И изведнъж падаш! Чувствата побеждават егото! Вече нямаш нужда от сила! Имаш нужда да се довериш! Да паднеш, знаейки, че някой ще те хване“, пише под снимката Овцата, с което красноречиво признава, че е обвързана. Кадърът направо пощури феновете, любопитни да разберат кой е мъжът до брадърката. Съвсем нормално, я заливат с множество въпроси, но тя упорито мълчи, вярна на | максимата, че щастието обича тишината.

Интересът стига дотам, че последователите дори започват да разпитват приятелка и съквартирантка на Василева -Елена, която отпадна на крачка от финала.

„Какво мислиш за новия на Михаела?“, любопитни са почитателите. В отговор Елена, която очевидно е инструктирана да мълчи, само казва, че няма лошо мнение за него.

Не липсват клюки и смели предположения по темата. Според някои половинката на Овцата е натиреният първи от формата - мюсюлманинът Мути Мутиев, с когото подготвят дебютна песен. Двамата са изключително гъсти след предаването, работят по общи проекти, снимат се. Близостта им обаче е по-скоро приятелска, съдейки по думите на Овцата:

„Не просто приятел! Брат!“, пише под тяхна обща снимка Михаела.