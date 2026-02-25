Пълна метаморфоза за шест години: 130 кила свали Петя Щом аз мога, може всеки, който има проблем, казва борбената жена https://hotarena.net/laifstail/palna-metamorfoza-za-shest-godini-130-kila-svali-petya HotArena.net

"Щом аз мога, може всеки, който има проблем", споделя тя.

Младата жена започва с отслабването, като си прави предизвикателства за 60 дни.

Вече тренира усърдно Снимка: фейсбук

"Режимът ми включваше храни без глутен, без млечни продукти освен козе кисело мляко, без захар освен малък набор от плодове, ежедневни домашни тренировки, които не отнемат повече от 30 минути, от 3 до 4 силови тренировки на седмицата и достатъчно сън за възстановяване. След това започнах и с фитнеса ежедневно", споделя доволно Петя.

Историята й е подобна на всички хора, които имат свръхтегло, натрупано, без да се усетят.

Събира пари, за да махне излишната кожа Снимка: Архив

"Това е битка не само с килограмите, но и със самата мен. И тя продължава. Винаги съм обичала храната и никога не съм се срамувала от теглото си. Живеех "както дойде", докато размерът на дрехите ми растеше и растеше. Един ден осъзнах, че вече тежа над 230 килограма. И тогава казах: "Стига!". Хванах живота си в ръце. Повярвах в себе си и започнах. Първите стъпки бяха с популярна диета, но бързо разбрах, че без движение няма истинска промяна. Така влязох във фитнес залата преди шест години. Срещнах инструктор, който ме научи на основите на тренировката. Бях упорита, ден след ден. По-късно пътищата ни се разделиха, но съдбата ме срещна с академията от истински отдадени професионалисти - хора с мисия. И битката продължи. Падах, ставах, имаше болка, но и надежда. Имаше знания и осъзнаване. Пътят се разкрива, когато направиш първата крачка. Днес вече съм почти в края на този път. Свалих над 130 килограма", споделя Петя.

След свалянето на толкова много тежест от гърба й обаче се получава излишна кожа, която й пречи да се движи нормално.

"Заради нея имам сериозни болки в коленете, заради постоянното усукване и носи риск за здравето ми. Това не се решава с диета, нито с тренировка - нужно е да я отстраня хирургически", казва Петя.

Серията от операции й струва над 25 000 евро, сума непосилна за самата нея и близките й.

Приятели на Петя Лазарова успяха да съберат пари за първата операция. Следват още, но тя е благодарна и за тези средства.

"Операцията ми бе извършена от д-р Делянов и д-р Милев, на които също съм много благодарна за професионализма и грижата. Предстоят още операции и имам нужда от вашата подкрепа, за да продължа напред по този път. Всеки жест - дарение или споделяне, е от огромно значение за мен", призовава Петя хората да я подкрепят.

След шест години упорит труд върху себе си Лазарова е променила не само за себе си хранителния режим, който спазва, но и за сина си. "Той е висок, снажен и много ме подкрепя. Самият той също се храни здравословно", казва гордата майка.

Средства за следващите операции на Петя можете да дарявате по следните сметки:

Петя Василева Лазарова

BG88UBBS80021086680750

https://www.paypal.me/petialazarova