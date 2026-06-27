Папарашки удар: Какво се случва между Блатечки, Врачански и Маца?

Вкусен обяд между трескавите репетиции за постановката "Дами канят" си спретнаха звездните актьори Калин Врачански, Милена Маркова-Маца и Асен Блатечки, видя "България Днес".

Прегладнели, актьорите се отправят към заведението

За срещата артистите избират италиански ресторант в сърцето на София, където опитват традиционната паста. С тях е и непозната жена - вероятно от творческия екип на дебютния спектакъл.

Докато дамите пушат и си чатят по телефона, двамата господа лакомо нагъват спагетите, излапвайки всичко за нула време. Ефирната Маца, която винаги е в топформа, явно не се справя с цялата порция и затова си я взима в торбичка за вкъщи. Въпреки че е видимо навъсена, брюнетката пак приковава вниманието със стилно сако в синьо-зелен цвят, съчетано с черен тоалет и дълбоко деколте. Облеклото е комбинирано с цайси в златната гама, както и обеци в тон.

След като се наяждат, четиримата успяват да си побъбрят за новия проект, после плащат сметката и си тръгват. По-късно се връщат заедно обратно на работа, вървейки един до друг по отрупания с хора булевард.

Спектакълът "Дами канят" под режисурата на Асен Блатечки е сред най-вълнуващите и дълго чакани постановки това лято. За първи път обичаната история излиза от екран, за да оживее на театрална сцена. В ролята на любимия на поколения автоинструктор Яким влиза Калин Врачански, който няма никакво намерение да копира образа, пресъздаден от Ламбо в едноименния филм от 1980 г.

"Той беше прекрасен в образа на главния герой, но Асен Блатечки ме е водил към различен типаж в театралната постановка. И зрителите, които гледат нашето представление, не търсят Стефан Данаилов, а гледат мен. Защото колкото и текстът да е същият, ние правим нещо различно - правим театър", заяви пред "България Днес" Врачански.

Секссимволът на българското кино обясни още, че съвременният сваляч, който ловува в социалните мрежи, е същият, какъвто е бил и в миналото.

"Женкарят отпреди десетилетия, който постоянно търси вниманието и ласките на жените, не е по-различен от съвременния сваляч. Той просто търси внимание независимо от технологиите с всички възможни изразни средства", поясни звездата от "Стъклен дом".

Калин признава, че с Блатечки са близки приятели и имат сходни виждания за изкуството.

"Случвало се е и да сме на различни мнения, но той е режисьорът и има последната дума, а аз се съобразявам с неговото мнение", откровен е артистът.

Горещият театрален хит "Дами канят" на Благоеградския театър вече стартира лятно турне из страната. След като удиви публиката в Плевен, Добрич и Шумен, представлението се отправя към Велико Търново, където ще се играе на 2 юли.