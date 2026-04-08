Папи Ханс АЛАРМИРА: Продават фалшиви билети за концерта ми!

Фалшиви билети за разпродадения концерт на Папи Ханс в зала „Арена 8888“ на 30 май заляха групите за препродажба на билети, алармира самият изпълнител.

Той сподели в социалните мрежи: „В момента се случва гигантско търсене и предлагане на билети онлайн, за което съм силно поласкан, но не това е центърът на съобщението ми. Моля, бъдете внимателни. Всеки може да прати хартийка с фалшив QR код. Проверявайте продавачите.

Предупредиха ме за много измамници, които сега капитализират в групите за билети, та просто ви моля – бъдете мнителни“.

Папи Ханс постигна едно от най-значимите постижения в съвременната българска поп сцена, след като разпродаде изцяло концерта си на 30 май в „Арена 8888“ – два месеца преди самата дата. Събитието ще събере близо 15 000 души, тъй като на пистата ще има само правостоящи. Този успех, освен че се нарежда сред малкото подобни случаи в България, в които поп артист успява да запълни най-голямата концертна зала в страната до максималния ѝ капацитет, е силен знак за жанра, пише „Телеграф“.

За всички, които нямат билети, Папи казва в мрежата:

„И ако това служи за утеха – скоро обявявам добавени концерти. Благодаря.“

Папи Ханс споделя, че избира да бъде сам на сцената, защото само така може да бъде напълно уязвим и открит пред публиката – да пее „с нея“, а не „на нея“. Подобен формат изисква изключителна концентрация, издръжливост и умение да задържа вниманието на хиляди хора във всяка секунда от изпълнението – предизвикателство, което малцина артисти поемат.

Концертът ще бъде част от новата ера на Папи Ханс, белязана от предстоящия албум „Слънцето“, който излиза на 8 май. Проектът идва като естествено продължение и контрапункт на предишния му албум „Цветовете на тъгата“, поставяйки акцент върху по-светла, жизнена и динамична емоционална посока. Още преди официалното му издаване няколко от синглите вече утвърдиха „Слънцето“ като хитове и очертаха силния потенциал на албума.