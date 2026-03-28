Първата българка шампионка по бокс Дейзи Ланг връща самочувствието на пребити жени

„Много е интензивен графикът ми, не знам кога ще идвам до България, постоянно правя семинари, но и лекувам жени от депресия и други заболявания като паркинсон с бокс.“

Това каза за „България Днес“ първата българка световна шампионка по професионален бокс Дейзи Ланг. Тя от години живее в Лос Анджелис, Щатите. но не пропуска да се прибира в Европа и гостува у дома, където трите й световни титли в три различни категории все още са повод за гордост.

„Графикът ми на кинезитерапевт е препълнен, но водя и курсове за психотерапия на хора с увреждания, както и уроци за самозащита на жени“, подробна е единствената българка, чието име грее в Международната боксова зала на славата.

Тя разказва, че най-често нейни пациенти са жертви на домашно насилие, като случаите на малтретирани жени през последните години в Щатите драстично са нараснали.

„Повечето малтретирани съпруги страдат от депресия и тревожност. Удрянето на боксова круша помага за изхвърляне на натрупаната агресия и отрицателната енергия. Но по-важното е, че повишава самочувствието на тези изстрадали момичета, защото, когато някой те е ползвал у дома за боксова круша, то психиката ти е смазана и имаш нужда отново да върнеш чувството си за контрол, сила и себеуважение“, разказва световноизвестната ни боксьорка.

По нейни думи боксът не е просто спорт, а е чудесен начин за рехабилитация, подобряване на координация и баланс, защото изисква едновременна синхронна работа на ръцете, краката и очите. „Това е изключително полезно за хора с неврологични проблеми.

Ритмичните движения помагат при заболявания като паркинсон - метод, който от години е признат в цял свят. тъй като стимулира невронните връзки, и при мен се случва така да помагам на хората“, казва шампионката.

Самата Дейзи Ланг също слага боксовите ръкавици, когато й е тъжно. „Много се скапах от кончината на Чък Норис. За мен той беше много повече от боец, той е моят идол от дете Тя има десетки роли в Холивуд, покрай които срещнала на снимачната площадка идола си приживе.

„Бях още малко дете, живеех в родното ми село Мандра, четях и препрочитах книгата „Тайната на вътрешната сила: Моята история“, напълно завладяна от думите му, мотивирана от дисциплината му и вдъхновена от силата му. Неговата лична история ми даде куража да мечтая за собствени успехи в бойните изкуства и да стигна до върховете, които успях да покоря“, казва Дейзи Ланг!