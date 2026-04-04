Първата жена на Боби го заряза с две деца, днес плаче лицемерно – „Герена“ избухна!

Семейството никога не коментирало Петя Костова, която изоставя вратаря

Вълна от възмущение предизвика у ветераните на футболния "Левски" публикацията за последно "Сбогом" с Борислав Михайлов от страна на първата му съпруга Петя Костова.

"Скърбя! Беше прекрасен човек", написа Костова в социалните мрежи.

Петя на практика изоставя децата си Николай и Бисера, които са още невръстни, и заминава първо за Франция с друг мъж. Някогашни съотборници в "Левски" на героя от САЩ '94, чието опело е днес от 13:30 ч. в храм "Св. София", признават, че на Боби му е било трудно с двете деца. Според някои от тях именно оттогава е страстта му да танцува, тъй като не е имал възможност да се весели с приятелите си като млад. Мнозина подиграваха Михайлов за танца на песен на Преслава, но тези, които го познават още от юношеството, напълно разбират емоциите на приятеля си. В онези първи години в мъжкия състав на "сините" Наско Сираков, Емил Велев и Божидар Искренов - Гибона са душата на компанията, редовни посетители в баровете, но на Боби хич не му е било да купонясване, защото много трудно преживявал раздялата, а и грижата за децата била на плещите му, разказват днес някои от тях пред "България Днес".

От по-старото поколение, близките до първия вратар в родата - Бисер Михайлов, също са възмутени от постовете на Петя Костова. Според все още живи съотборници на Бисер той имал голяма роля в отглеждането на внуците и затова Ники е израсъл на "Герена". За фамилия Михайлови, както и за близките им темата за първата съпруга на Боби винаги е била табу. Самите те от време на време чували нещо за нея от изпуснати думи или от съвсем странични хора.