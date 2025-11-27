Първият ни космонавт Георги Иванов рухна след смъртта на съпругата си

Първият български космонавт Георги Иванов преживява един от най-болезнените периоди в живота си. Смъртта на неговата съпруга Лидия – жената, която близките му описват като „голямата му любов“ – го е съкрушила. Тя си отиде в края на лятото, а преди дни се навършиха три месеца от загубата, която промени света на героят от „Союз 33“.

Лидия Иванова бе изтъкнат общественик, доктор на философските науки и председател на Българо-руския женски клуб „Чайка“. С отишлото си тя остави огромна празнота не само в семейството, но и в обществения живот.

Днес Георги Иванов прекарва дните си в дома си в Банкя – мястото, където се възстановяваше след тежкия исхемичен инсулт през 2017 г. Спокойствието, чистият въздух и навиците, към които се връща – четене, пчеларство и риболов – са малкото неща, които му носят утеха. Най-голямата му опора обаче са синът му Иван и внуците Джулия и Георги, които не го оставят сам в тежките моменти, пише "Ретро".

Любовната история между Георги и Лидия започва преди повече от три десетилетия на събор на плодородието. Тогава тя е млада преподавателка в столичния квартал „Люлин“. Година и половина след запознанството си те сключват брак и оттогава до последния ѝ дъх живеят в хармония и разбирателство. „Хубаво ни е заедно“, споделяше космонавтът в едно от интервютата си – кратка фраза, която събира в себе си целия им живот.

Лидия е втората съпруга на Георги Иванов. От първия си брак с Наталия Русанова той има дъщеря Ани, която живее в Швейцария. Там е и внучката му Радена, вече майка на малко момиченце – правнучка на първия български космонавт.

От брака си с Лидия Иванов има син – Иван, който се занимава със земеделие. На сватбата му щастливият баща изпраща младото семейство от родния си дом в Ловеч. Днес децата на Иван и съпругата му Жана – Джулия и Георги – са най-голямата светлина в трудните дни на своя дядо.