Певицата Гергана БЯСНА на Меди: Това е НАГЛОСТ

„Барбито на фолка“ Гергана е бясна на своя звезден колега Меди и остро го е нападнала, научи „България Днес“.

Чест прави на попфолк певицата, която над 10 години не бе излизала на сцена и дори пристъпвала прага на звукозаписно студио, че го е направила не в гръб, а съвсем открито. Изпълнителката на „Губя те бавно“ излага фронтално мотивите си за атаката към Меди – точно за изпълнението му на нейния мегахит.

„Време е да изразя мнението си относно Меди и „изпяването“ на песента „Губя те бавно“ на неговия концерт. Защото начинът, по който го поднася, оставя горчив вкус“, смята певицата с диплома на геолог, специалист по скъпоценните камъни.

Гергана твърди, че е наясно, че „живеем в държава, в която, както преди, така и днес, всяка втора песен е кавър на гръцки, турски или сръбски хит. Но „Губя те бавно“ е от песните, които не са просто тренд, а история! В този океан от заемки Гергана и Токича създадоха нещо автентично българско. Създадоха песен, която беше толкова силна, че съседни държави като Албания направиха кавъри на нашия оригинал, а не обратното“, подчертава изпълнителката на хита от далечната 2003-а.

„Това е постижение, което заслужава респект, а не опити за „преоткриване“ и „присвояване“, убедена е гласовитата димитровградчанка.

Гергана цитира и казаното от Меди преди изпълнението на „Губя те бавно“: „Тази песен не е моя за съжаление“. И тази реплика кара певицата да излее всичко, което мисли за начина, по който популярният ѝ колега интерпретира нейната „запазена марка“.

„Истината е, че тази песен никога няма и не може да бъде на никой друг“, категорична е изпълнителката. „Има песни, които са толкова силно запечатани с енергията и гласа на конкретен изпълнител, че всеки опит да се превърнат в собствен актив, звучи повече като наглост, отколкото като комплимент“, негодува Гергана.

„Барбито на фолка“ завършва атаката си срещу интерпретацията на „Губя те бавно“ с твърдението, че „музиката не започва и не свършва с алгоритмите“. „Уважението към оригинала и към пионерите е това, което отличава големите артисти от временните сензации“, хвърля камък в градината и на други интерпретатори на звездното парче, чиито версии се разпространяват ендемично в социалните мрежи, без да се съобразяват с „духа и буквата“ на оригиналното му изпълнение.