Плевнелиев и Деси Банова аплодират ГЛУПОВАТА комедия на Яна Титова (Снимки)

В леко глуповатата комедия блеснаха децата - Ая Алексиев и Алина Данчева

Президентът Росен Плевнелиев и жена му - Десислава, аплодираха на крака премиерата на семейната комедия "Брънч за начинаещи" на режисьорката Яна Титова в понеделник вечер в НДК. Това бе първата им поява заедно, след като опровергаха слуха за крах на връзката си.

Валя и Александър Каролеви Снимка: Пламен КОДРОВ

Филмът събра не само участниците в лентата - Алекс Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака и Филип Буков, но и много инфлуенсъри, музиканти и популярни личности.

Ирмена Чичикова, Валентина и Яна Снимка: Пламен КОДРОВ

Едно от най-свежите появявания беше това на Графа с нова прическа и торбести дрехи заедно с жена му Мария, и двамата в черно. Песента във филма - "Ех, че хубав ден", бе написана специално от него и изпълнена от Орлин Павлов и всички актьори.

Влади и жена му Мария Снимка: Пламен КОДРОВ

Сюжетът на историята е леко глуповат, но изпълнен с много смешки и забавни обрати. В центъра на историята са Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева) - изобретателите на здравословния смартчасовник Жани, които се опитват да спасят компанията си с помощта на бляскав обяд за бъдещ инвеститор.

Зорница-София дойде с мъжа си Снимка: Пламен КОДРОВ

Но всичко поема към комедийна разруха, когато пристигат ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и дъщеря им. Следват смешки, куп рекламно позициониране, но си личи професионализмът на всички актьори. Най-добрите от тях безспорно бяха двете момиченца - дъщерята на Алек Алексиев и Яна - Ая Алексиев, и момичето от "Бон-бон" - Алина Данчева.

Силвия Лулчева бе с мъжа си Васил Снимка: Пламен КОДРОВ

Да изгледат премиерата бяха дошли куп артистични и светски особи - Дария Симеонова, Ирмена Чичикова, Иво Танев, Владо Зомбори, Яна Маринова, Ирина Тенчева, Силвия Лулчева, Аня Пенчева и Ивайло Караньотов, Ива Софиянска с майка си - Алиса Софиянска, и дъщеря си, Вики от "Мастило", Йорданка Фандъкова, Ивайло Захариев и много други.

Аня Пенчева бе с мъжа си Ивайло Караньотов Снимка: Пламен КОДРОВ

"Докато снимахме филма, минавахме през доста труден период за нашата компания и доста труден личен период. Отиването на снимачната площадка, сред всички колеги, беше толкова отпускащо и разтоварващо за мен, че проблемите останаха на заден план", разказа преди премиерата на филма съпродуцентът Николай Стоичков. "Искрено се надявам, че филмът ще има същия ефект върху зрителите, защото това е смисълът на "Брънч за начинаещи", допълни той.

Алиса Софиянска дойде с дъщеря си Ива, внучката и се щракна с Яна Снимка: Пламен КОДРОВ

"Ако "Брънч за начинаещи" ви е харесал, казвайте на приятели, ако не ви е харесал, пак казвайте - лоша реклама няма. Чувствам днешната гала премиера като един своеобразен рожден ден" - обяви режисьорката на филма - Яна Титова, преди началото.

Ивайло Захариев Снимка: Пламен КОДРОВ

Иво Танев Снимка: Пламен КОДРОВ

Ирина Тенчева дойде с Иван и с някои от децата си Снимка: Пламен КОДРОВ

Алина Вергова Снимка: Пламен КОДРОВ