По пижама и пантови, но с диамант за 200 бона! Сгоди ли се Елизабет Георгиева?

Носителката на титлата „Мис Силикон” - Елизабет Георгиева, бе изловена от папараците на в. „Телеграф" да обикаля улиците в ранни зори... по пижама и пантофи.

Блондинката излезе от входа на жилището си, наметната с черен халат, облечена в плюшена розова пижама и обута в домашни пантофи, и се отправи към близък магазин за цигари и кафе. След кратък престой вътре тя излезе с празни ръце и се насочи към съседен магазин. Там се заоглежда известно време, сякаш търсеше нещо, но накрая си купи две кафета и бързо се изниза.

Без грим, без принеска и без официален тоалет но с диамант, който блестеше ослепително. Огромният камък на пръста не остана незабелязан дори и от разстояние, а Бети замяташе косата си с ръката с пръстена на няколко пъти, като го оглеждаше. Часове по-късно миската сподели снимка в социалните мрежи, като обясни на феновете си, че машината за кафе не работи и затова се е наложило да си купува от съседния магазин. „Случайно" обаче кадърът беше фокусиран върху ръката, положена върху кухненския плот и, разбира се, върху внушителния пръстен.

Коментарите не закъсняха, а най-често задаваният въпрос беше дали това е годежен пръстен. „Може и да съм се сгодила“, написа с усмивка Бети, без да дава подробности. Направи впечатление обаче, че диамантът е поставен на средния пръст, което накара част от последователите да предположат, че става дума не за годеж, а просто за изключително скъп подарък. Скъп със сигурност, защото в нета приятелки на Бети предположиха, че става дума за бижу за поне 200-250 хиляди. „Прилича на годежния пръстен на холивудска актриса", написа една от тях.

Каквато и да е истината, Мис Силикон със сигурност знае как да бъде в центъра на вниманието... дори по пижама.