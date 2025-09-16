Победителят от „Гласът на България“ подготвя Мис България за музикалната сцена

Първата Мис България, заменила модния подиум с музикалната сцена, разкри пред своите последователи, че вече подготвя поредния си хит. Венцислава Тафкова все още спада към графата на изгряващите фолк звезди, но не крие, че има амбицията да се превърне в топ име. И не заради апетитните хонорари в бранша, а от любов към музиката, пише Avtora.com.

Пловдивчанката спечели короната през 2020 година, като преди това се радва на още куп престижни награди. Модата обаче далеч не е единствената й сила. Като малка тя се е занимавала професионално със спортни танци и музикалната сцена още оттогава я зове.

Учи „Туризъм“ в НБУ и съчетава всичко това със семейния бизнес на родителите си в сферата на хотелиерството.

„Занимавам се предимно със семейния бизнес, но правя всичко, което ме кара да се чувствам щастлива и ми дава енергия. В момента съм насочена към музикалната сфера и се радвам, че ме подготвят най-добрите – Vocal Vision House и любимият ми вокален педагог Радко. Благодарение на тях всеки ден се усъвършенствам и вървя към целите си“, разкри пред последователите си в Инстаграм Венцислава, която от доста време насам работи с победителя от „Гласът на България“ Радко Петков.

Макар да има рамото на фамилния занаят, тя не се осланя само на него, а държи да прави това, което я кара да се чувства щастлива, самостоятелна и пълноценна. Това обяснява и големия успех на първия й хит „Совалката“, който излезе в края на миналата година.

А за феновете си Тафкова обещава още по-големи изненади със следващото парче.