Погребват Боби Михайлов с мече от внучката! Изпратиха го в тесен кръг (СНИМКИ)

Със специален дар от внучката си Борислава бе погребан легендарният Борислав Михайлов. Това е една от любимите играчки на малката – плюшено мече.

На влизане за поклонението в храм „Света София" то беше носено от снаха му Николета Лозанова. Тя го стискаше в ръце, слизайки от колата, с която пристигнаха с Николай Михайлов. При изнасянето на ковчега на легендарния вратар от храма мечето бе поставено отгоре върху венеца с цветя.

Борислава бе голяма слабост на легендарния вратар. Тя носи и неговото име.

Михайлов бе изпратен от хиляди. Футболният елит, съотборници, спортни легенди, роднини и признателни фенове се събраха, за да се простят с него.

След края на поклонението съпругата му Мария Петрова се поклони пред събралото се множество и каза най-тъжното „Благодаря ви" в живота си. Този момент развълнува цяла България.

Самото погребение на Михайлов бе в тесен семеен кръг. Частният гробищен парк в "Бояна" бе избран за последен дом на легендата на българския футбол.

Борислав Михайлов e сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 година. Трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с "Левски". Футболист на годината за 1986. След осем сезона за "Левски" преминава в португалския „Беленензещ" и Френския „Мюлуз“. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България с екипа на "Ботев" (Пд). Следват престои B английския "Рединг" и "Славия". Завършва кариерата си в швейцарския "Цюрих",

От 2000 г. е член на Изпълнителния комитет на БФС. По-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 г. е избран за президент на централата и остава на поста до 2023 година. Единственият българин, влязъл в изпълкома на УЕФА.