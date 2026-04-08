Погребват Янка Рупкина в Бургас! Изпращат я двете й сестри и синът й

В понеделник срещу вторник великата народна певица Янка Рупкина е напуснала този свят, научи от близките й "България Днес".

След изписването си от столичната болница „Света Анна" 87-годишната легенда на българската народна песен бе закарана с линейка в Хасково, родния град на снаха й Цвета. За съжаление, състоянието на певицата не се подобри след масирания инсулт, повалил я преди две седмици.

Припомняме, че дуетният партньор на Рупкина през последните няколко години - народният певец Илиян Йорданов, възпитаник на друг именит народен изпълнител Павел Сираков, каза първо за вестника, че е открил Янка в безпомощно състояние в апартамента й в столичния кв. „Дружба“. Със съдействието на д-р Сейчанов я настаняват в болница „Света Анна" /бивша Окръжна/, където лекарите успяват да премахнат тромба, довел до инсулта, но пораженията са много тежки.

"Янка се опитваше да каже нещо в първите дни, но почти нищо не й се разбираше. Говорът й беше засегнат. Цялата дясна страна на тялото й и на лицето бяха парализирани. А малко преди да я изпишат, вече не отваряше очи“, сподели с болка за „България Днес" Йорданов. По думите му проблясък на надежда се появил, когато сложили звездата на народната песен да седне на рехабилитационен стол. След това обаче отново настъпило влошаване на състоянието й.

"Янка ми беше като майка!", изпрати с ридания ковчега с тленните останки на Янка Рупкина снаха й Цвета. По настояване на двете сестри на изпълнителката на „Калиманку, Денку" тя ще бъде погребана в Бургас. Едната от сестрите на Рупкина живее в града, а другата - в Поморие, а през лятото и двете се събирали в бащината им къща в странджанско село. Рупкина също приживе често отсядала, и то за по месеци, в бургаския дом на сестра си, разказа за „България Днес" хасковска приятелка на Янка.

Сестрите на знаменитата певица са пристигнали да я видят в болницата в София, като според колеги на Рупкина всички са разбирали, че може би си взимат последно сбогом с нея.

С разбито от мъка сърце посвети трогателен текст за раздялата с прочутата народна певица нейната колежка Илка Александрова.

,,Как се молех на Бог да се възстановиш, да се върнеш към живота, да виждам усмивката ти, за да не бъда последна, която съм говорила с теб, макар и две-три думи, които ми каза в този 11 март!“, изплака изпълнителката.

„Винаги ще ми липсваш, нямам думи... Поклон...!", прости се с грандамата на българската народна песен Александрова. Поклон пред паметта на Янка Рупкина!