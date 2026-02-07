Полякиня приземява ски скачача Зографски

Владимир Зографски е не просто най-добрият български състезател по ски скокове, но и спортистът, който успя да обедини две нации чрез кариерата и личния си живот. Докато на шанцата той "лети" за България, в сърцето му от години има специално място за Полша - родината на неговата съпруга Агнешка Сковрон. Хубавицата със сигурност ще стиска палци за любимия си този понеделник. Тогава 32-годишният българин ще участва на олимпийското състезание на малката шанца в Предацо (Италия), където се надява на добро класиране.

Ски скачачът Владимир Зографски прави силен сезон

Съдбата среща Владимир и Агнешка през 2016 година по изключително професионален, но и символичен начин. По това време тя работи като спортен репортер, а първият им контакт е по време на интервю. Искрите пламват веднага, а не след дълго тя се превръща в неговия най-верен фен и подкрепа по време на състезанията от Световната купа.

След тригодишна връзка, през май 2019 г., двамата официално сключват брак. Церемонията се състои в полския град Честохова, разположен близо до Краков. Въпреки че сватбата е в родината на булката, българската следа е силна - Зографски държи кумовете му да бъдат от България. Събитието е отпразнувано в тесен кръг, а новината бе официално потвърдена от Българската федерация по ски. "Заедно ние имаме всичко", споделя Агнешка.

Влади и Агнешка се ожениха в Полша

Владимир Зографски, който е роден и израсъл в Самоков, остава да живее и тренира в Закопане, Полша - меката на ски скоковете. Този избор не е случаен. Освен че е близо до семейството на съпругата си, градът му предлага условия за подготовка, каквито в България липсват. Припомняме, че у нас няма нито една шанца за ски скокове. Полските медии често наричат Влади "нашият българин", тъй като той е изключително разпознаваем и обичан в страната.

Първият сватбен танц

Въпреки че пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите, Владимир не крие, че Агнешка е неговата опора. Той споделя, че присъствието й и спокойствието, което тя му осигурява, са ключови за високите му резултати през последните сезони. От своя страна, Агнешка често пътува с него и е първият човек, който го поздравява след успешен скок. Зографски признава, че се чувства като у дома си в Полша, но винаги носи България в сърцето си.

Българският ски скачач изрази мнение, че атмосферните условия ще са с ключова роля в състезанието на малката шанца на Зимните олимпийски игри. В четвъртък той направи три стабилни опита в първата тренировка.

"Чувствам се добре. Скачал съм и преди на тази шанца, но на изкуствена настилка през лятото. Сега е малко по-добре, защото тогава се получиха много контузии. Направена е малка промяна и полетът е по-нисък. Това означава, че условията ще окажат голямо влияние, със сигурност времето доста ще влияе", заяви Зографски. Втората официална тренировка е в неделя, а състезанието е в понеделник от 20:00 часа българско време и ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.

Зографски участва на четвърта поредна Олимпиада. Той прави много силен сезон тази зима. Записа историческо на България четвърто място в състезание от Световната купа В Рука (Финландия) през ноември, през декември се нареди шести във Висла (Полша), през януари достигна до рекордното за страната 14-о място в крайното класиране на най-престижната верига "Четирите шанци", а дни преди старта на Игрите стигна до ново класиране в десетката за Световната купа с осмо място във Вилинген (Германия). Влади записа най-добър резултат за зимни Игри в Пьончанг 2018, когато завърши 14-и на малката шанца.