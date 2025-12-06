Порнозвездата Диана Габровска: Готова съм да участвам в управлението на "Лукойл"

Може да е дясната ръка в България на бившия собственик на Pornhub, който предлага да купи петролната компания

"Готова съм да участвам в управлението на "Лукойл" в България. Мога да стана дясна ръка на бившия шеф на сайта за възрастни Бернд Бергмайр, ако той придобие активи на петролната компания у нас. Можем да бъдем изключително успешен тандем."

Диана Габровска

Това сподели пред "България Днес" Диана Габровска. Така първата официална българска актриса в розовите филми коментира желанието на австрийския бизнесмен Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, да купи международни активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл".

САЩ наложиха санкции на "Лукойл", най-големия частен петролен производител в Русия, като част от усилията да бъде оказан натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна. Санкциите принудиха "Лукойл" да обяви продажбата на своите чуждестранни активи, като множество потенциални купувачи са потърсили разрешение от американските власти да преговарят с компанията, включително петролни гиганти.

През 2021 г. класацията на най-богатите във Великобритания оценява богатството на Бергмайр на поне 1,2 милиарда паунда. Две години по-късно бизнесменът продаде базираната си в Люксембург компания, притежаваща три от най-големите сайтове със съдържание за възрастни на канадска фирма за неназована сума.

След като новината, че именно Бергмайр иска да купи "Лукойл", гръмна в световните медии, последователи на Диана Габровска я обсипаха с предложения да се включи в евентуална бъдеща сделка. Диана и Бернд биха могли бързо да намерят общ език и тя да се превърне в довереното му лице на родна територия, категорични са привържениците й.

"Действително хоризонтът е такъв, а само времето ще покаже какво може да се случи. Аз съм насреща за бъдеща екипна работа и мисля, че перспективата би била много добра", посочи лаконично пред вестника Габровска.