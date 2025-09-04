Принцеса Жасмина от "Аладин" проговаря с гласа на Керана

Керана ще озвучи любимата на децата героиня Жасмин в класиката на Дисни „Аладин“.

Принцесата, известна със своя силен характер, в нейното изпълнение ще придобие съвременен музикален облик, достъпен за детската аудитория у нас.

„Аз съм израснала с филмчето за Аладин. Нямах касетката и ходехме често у мой приятел да го гледаме“, споделя Керана в свое интервю. Тя е впечатлена от процеса по създаване и подготовка на образа.

Певицата обяснява, че е приела предизвикателството, защото е различно от всичко, което е правила до момента. „Обичам да ми е трудно да не знам дали ще успея да се справя, защото препятствията ме карат да се чувствам жива“, споделя с треперещ от вълнение глас певицата.

Керана вече има опит с озвучаване на анимационни герои. Изпълнителката е дала живот на Аша в „Желание“ (2023),

където изпява няколко песни, включително „Този град с име Розас“ и „До безкрай“. Също така е озвучила Елфаба - Злата вещица от Запада в „Злосторница“ и героиня във „Ваяна 2“. Любимката на зрителите издаде, че през ноември ще бъде премиерата на българския дублаж на „Злосторница 2“, където ще си партнира с Теодор Койчинов. „Във филма той е любовен интерес на моята героиня Елфаба. Теодор ще озвучава Фийеро“, споделя Керана.

Работата по тези проекти включва сътрудничество с режисьори и музикални редактори, което е дало възможност на Керана да се запознае отблизо с процеса на дублаж и адаптация на анимацията за българската публика.

Жасмин, чиято смелост и независимост са характерни за героинята ще бъде представена в българския дублаж по начин, който съчетава класическото звучене с модерен музикален елемент. Керана споделя, че като малка винаги се е възхищавала на героинята заради нейната решителност и свободолюбие.