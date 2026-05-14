Принцесата от Маракеш! Мис България избяга в Мароко с тайнствения любим (СНИМКИ)

След като преди дни загатна, че в живота ѝ има нов мъж, Венцислава Тафкова очевидно е решила да избяга с него далеч от България – и то не къде да е, а в приказния Маракеш, пише Paparak.bg.

Една от най-популярните носителки на титлата „Мис България“ публикува серия сторита от екзотичната си почивка в Мароко, а кадрите изглеждат като сцени от лъскава туристическа реклама – палми, басейни и ориенталски вечери.

Този път обаче последователите ѝ забелязаха и нещо друго – мистериозна мъжка ръка, появила се на една от снимките. И макар Тафкова отново да не показва лицето на избраника си, за мнозина вече няма съмнение, че красавицата не пътува сама.

Припомняме, че само преди дни изгряващата фолк певица публикува огромен букет червени рози и посланието: „Being a loved woman is always in style“, с което на практика за първи път призна, че има мъж до себе си.

Изглежда, че романтичната приказка продължава именно в Мароко.

Венцислава е отседнала в един от най-луксозните комплекси в района, а наша проверка показва, че цените за нощувка в 5-звездния хотел надхвърлят 900 евро. Комплексът впечатлява с ориенталски градини, огромни басейни и гледки ала „1001 нощи“.

И като стана дума за нощи – родната Шехерезада очевидно не си стои само в комплекса.

В едно от видеата Тафкова танцува под звуците на ориенталски ритми в популярния Buddha Bar Marrakech – световноизвестен ресторант от висок клас, където сметката също далеч не е за всеки джоб.

Факт! Венцислава определено лесно влиза от роля в роля – от тази на древна владетелка във филма „Легенда за Армира“ до арабска принцеса от „1001 нощи“...