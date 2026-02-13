Ники М. с драматичен пост за баща си: Празнуваме живота през скръбта от безвъзвратността!

Нови притеснения около здравословното състояние на героя от САЩ ,94 Борислав Михайлов пропълзяха сред футболните фенове след честитките, които бившият вратар и президент на БФС получи за 63-ия си рожден ден.

Първо става ясно, че най-близките му не са били допуснати до болничната стая, където той явно се намира. От контекста на посланието на сина му Николай, публикувано в социалните мрежи, някои съдят, че Боби не е контактен все още. За Михайлов официално няма информация, но общото мнение е, ме е получил тежък инсулт, а само преди дни се появиха спекулации, ме има проблеми и с белите дробове, които се пълнят с вода. Някогашният вратар все още не е изваден от медикаментозна кома. Синът му Николай използва думата „безвъзвратност“, която смущава футболната общественост.

С емоционални думи силно лично послание Николета Лозанова подкрепи бащата на своя любим Ники. Снахата Лозанова публикува снимка от Милано, на която се виждат пъстри балони пред катедрала „Дуомо“, и отправи трогателно послание, посветено не само на него като дядо, но и като човек, който не спира да се бори: „Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те У дома“.

Снимката и посланието се превърнаха в силен символ на вяра и любов в труден момент, а много хора споделиха, че подобни думи дават кураж не само на близките, но и на всички, които преминават през тежки изпитания.

С изключително емоционално послание самият Николай Михайлов честити 63-ия рожден ден на своя баща. В публикация в социалните мрежи Михайлов-младши сподели дълъг и силно личен текст, в който нарече деня „житейска победа“ и отправи думи на любов, вяра и подкрепа в трудния за семейството момент: „Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве... да бъдем около теб, колко-то може повече... Честит бъди... Чакаме те! Липсваш ни много. Обичаме те!“.

Към думите си Николай Михайлов публикува и снимка, на която Борислав Михайлов държи на ръце внучката си Борислава - кадър, който допълнително подсили емоционалния заряд на посланието.

С послание на уважение и подкрепа Българският футболен съюз също отбеляза рождения ден на една от най емблематичните фигури в родния футбол. „В този изключително труден за него и семейството му момент му пожелаваме от името на цялата род на футболна общност успешно възстановяване“, написаха от БфС.

Съпругата на Боби -бившата гимнастичка Мария Петрова, също използва социалните мрежи, за да поздрави любимия си. Тя показа два емблематични кадъра на легендата. Първият - като вратар от великото американско лято на световното в САЩ през 1994 г., а след това и от 50-годишния й юбилей през ноември, на който двамата са край празничната торта, а Михайлов е във видимо страхотно настроение. „Честит рожден ден, Боби“, пише Петрова.