Последни
Популярни
Горещи

Проклятието на Кичка го застигна: Оперират по спешност Краси Аврамов, концертът му в НДК се отлага

https://hotarena.net/laifstail/proklyatieto-na-kichka-go-zastigna-operirat-po-speshnost-krasi-avramov-koncertat-mu-v-ndk-se-otlaga HotArena.net
Румен Димитров
1533
Проклятието на Кичка го застигна: Оперират по спешност Краси Аврамов, концертът му в НДК се отлага

Румен Димитров
1533

Красимир Аврамов ляга спешно на операционната маса, пише  "България Днес". Заради непредвидената хирургична интервенция големият му концерт в НДК, планиран за 29 ноември - дата, довела до конфликта на певеца с естрадната ветеранка Кичка Бодурова, подала му първа ръка в Америка, се отлага за 2026 г. Дали не го е застигнало проклятие от Кичка, се питат фенове. 

"Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма", поясни Човека глас.

"Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване. Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупката", обеща поп звездата.

Краси Аврамов намери сили и в тази екстремна ситуация да благодари на любимата си публика за "разбирането и подкрепата". 

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

НДК

преди 1 час

Този номер е игран вече... Поради мижав интерес тази година, той два пъти отменя концерта си. Истината е, че са продадени едва 10% от капацитета на залата. И двата пъти! И за да не признае повторния провал, той си измисли тая нелепица. Само пре.ба Кичка Бодурова, която с лекота щеше да продаде залата си и да отбележи достойно 70 годишнината си на конкретната дата 29 Ноевмври! Същото направи и и младия илюзионист Старбой Айвън, който също се напъна за пълни зала 1 на НДК през пролетта и след пълната липса на интерес инсценира, че си навехнал крака. Даже се и бе снимал на кушетка в коридорите на болница, но не в болнична стая... Така се дърпва дявола за опашката... Жалкари!!

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.