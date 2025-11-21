Проклятието на Кичка го застигна: Оперират по спешност Краси Аврамов, концертът му в НДК се отлага https://hotarena.net/laifstail/proklyatieto-na-kichka-go-zastigna-operirat-po-speshnost-krasi-avramov-koncertat-mu-v-ndk-se-otlaga HotArena.net

Красимир Аврамов ляга спешно на операционната маса, пише "България Днес". Заради непредвидената хирургична интервенция големият му концерт в НДК, планиран за 29 ноември - дата, довела до конфликта на певеца с естрадната ветеранка Кичка Бодурова, подала му първа ръка в Америка, се отлага за 2026 г. Дали не го е застигнало проклятие от Кичка, се питат фенове.

"Причината за това форсмажорно решение е спешна медицинска намеса, на която трябва да се подложа незабавно. Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма", поясни Човека глас.

"Новата дата на събитието ще бъде обявена възможно най-скоро, след като се уточни прогресът на възстановяване. Всички закупени билети ще бъдат валидни за новата дата, а при желание ще може да бъдат възстановени на мястото на покупката", обеща поп звездата.

Краси Аврамов намери сили и в тази екстремна ситуация да благодари на любимата си публика за "разбирането и подкрепата".