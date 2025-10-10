След като прецака концерта й в НДК: Краси Аврамов предлага мир на Кичка

Човека глас кани певицата с него на сцената, Бодурова обещава да пее до 80-ия си юбилей, вече е запазила датата в НДК

Мир на Кичка Бодурова предложи Красимир Аврамов. Драмата се разгоря заради концерт в зала 1 на НДК. Ръководството на двореца отказва поисканата от Кичка дата с обяснението, че тогава там се провежда филмов фестивал. По-късно се оказва, че на същата дата сцената е дадена на Човека глас.

"Г-жо Бодурова, бъдете мой гост на сцената на 29 ноември, когато е вашият 70-и юбилей!" - протегна ръка за мир Аврамов.

Кичка ще ни радва още поне 10 години на сцената Снимка: Архив

"От думите на г-жа Бодурова разбрах за тъгата и разочарованието й от факта, че тя не може да направи юбилейния си концерт в зала едно на НДК. Тогава е моят концерт - "Вдъхновението ПОПОПЕРА". Не искам да се противопоставям с голямата певица, защото тя бе първият човек, който ми подаде ръка в Лос Анджелис! Кичка ми направи първия подарък за първия ми рожден ден в Америка. Тя ми намери първата работа в Страната на неограничените възможности. Тя е човек, към когото изпитвам дълбоко уважение и искрена благодарност, и я каня да пее с мен", обяви Аврамов.

"Искам да благодаря от цялото си сърце на шефката на НДК г-жа Андриана Петкова, която ми изпрати писмо след поста в нета с предложение за друга дата - 30 ноември. Благодаря за уважението и добрите думи към мен", каза Кичка и добави: "Скъпи мои, сега ще трябва да пея още 10 години до другия юбилей и отсега запазвам датата - 29.11.2035! Уплаших хейтърите, нали, но вие знаете, че обичам да се шегувам", написа с усмивка Кичка, която няма да се възползва от предложението на Краси Аврамов, когото също много уважава.

Краси Аврамов постъпва великодушно Снимка: Архив

"Не съм човек с претенции. Тези, които ме познават добре, знаят колко здраво стъпвам на земята. И около мен няма звезден прах. Но животът ме научи да се боря за правата си и да разчитам само на себе си. А иначе - до болка съм искрена винаги! В края на октомври 2024 г. ми беше казано, че на 28, 29 и 30 ноември 2025 в програмата на НДК има заложена "Киномания" - филмови прожекции. И категорично, че датата 29.11. не е свободна. А тази година датата е дадена всъщност за концерт. Случват се недоразумения. Не е умишлена постъпка, знам. Но за мен това бе толкова важно! И реших да споделя с вас, хората, които ме обичат!", завърши Кичка и сложи край по темата.