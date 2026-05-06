Прокуратурата погва арестувания тиктокър Стоян Колев (СНИМКИ)

Прокуратурата в Бургас погва тиктокъра Стоян Колев, който беше арестуван, докато излъчва на живо.

Очаква се в сряда да стане ясно дали ще му бъде повдигнато обвинение. Образуваното досъдебно производство е за подбуждане на хора към престъпление по чл. 320 от Наказателния кодекс, издадоха от разследването. Причина за това станал спор на Колев с асеновградския инфлуенсър Джоков. В разгара му Стоян заявил, че ще извика 50 коли в центъра на Бургас, за да се разправят с опонента му.

Емоции

Стоян Колев предавал на живо в понеделник вечерта. Така заснел и собствения си арест, както и всички емоции на феновете му, които обградиха униформените. Тиктокърът шофирал автомобила си и бил спрян за проверка. Самият той поискал да бъде тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни.

От различни видеа, качени в TikTok, се чуват следните реплики на Колев към униформените: „Аз си обикалям, вие ми правите акция. Нямате ли си друга работа - да се занимавате с дилъри, сводници, по-сериозни хора. Аз съм спокоен, вие залавяте инфлуенсъри, така ли? Бях бандит преди, да ме бяхте хванали тогава. По сто кила бяло разнасям. Пукнах се да нося трева в Инстанбул“. Минути по-късно е закопчан, докато феновете му псуват полицаите и ги зоват да го пуснат. Въпреки призивите им той е отведен в ареста.

Пускане

Късно вечерта във вторник Стоян Колев беше освободен. Прокуратурата обаче е образувала досъдебно производство, което да установи дали наистина тиктокърът е подбуждал феновете си да се разправят с друг инфлуенсър. По случая са разпитани много свидетели.