Радев цензурира разкрепостената си щерка

Румен Радев коравосърдечно блокира профила на дъщеря си Дарина Радева в инстаграм. Младата актриса е доста активна в тази социална мрежа и се подвизава там като dari.radeva. Момичето иска да пробие като актриса и се радва на всеки лайк!

Профилът на симпатичната къдравелка изчезна буквално броени часове преди да се закълнат новите депутати от 52-ото Народно събрание, в което „Прогресивна България” на бившия президент има пълно мнозинство от 131 народни представители. В същия ден (30 април) Радев призна това, което всички вече знаят – има голяма вероятност да е новият премиер на България. Неговата наследничка, която е изключително активна в инстаграм, обаче бе отрязана от любимата си интернет играчка от собствения си сърдит родител.

Строгият бивш военен пилот е сгълчал щерката си като новобранец в армията заради серията й от пикантни и провокативни снимки и клипчета, научи „Уикенд” от неговото обкръжение. Кръвта на Радев кипнала от конкретно видео, в което Дари се подрусва замаяна като в клип на „Доорс” със странни движения, напомнящи спиритически ритуал. В същото клипче момата пуши електронна цигара. На пръв поглед нормално поведение за младо момиче, но не и ако си щерка на експрезидент и премиер, който дава заявка за еднопартийно управление и пълен 4-годишен мандат.

Лидерът на „Прогресивна България” решил да „дръпне щепсела” на инстаграма на Дарина, защото разкрепостеното й поведение можело да удари по имиджа му и да се използва срещу него от опонентите. Или дори по-лошо! Радев изпаднал в паника, че политическите му душмани можели да използват изкуствен интелект за да направят всевъзможни фалшиви видеа с образа на младата актриса, включително с неприлично еротично съдържание, или такива, които да се използват за манипулация.

Явно някой от екипа на Радев се е усетил, че бруталното спиране на инстаграм профила на Дарина ще роди чутовен скандал. Уж е прогресивен демократ, пък държи на каишка дъщеря си! Все пак тя е пълнолетна актриса, а не петокласничка, която е наказана без мобилен телефон заради тройка по математика. Скоро след като изчезна, профилът ѝ в социалната мрежа отново бе възстановен. Но клипчето, което е смутило новия силен човек в държавата, бе изтрито. Това не е първият път, в който политикът цензурира изявите на щерката в интернет. Преди време по същия начин от мрежата изчезна видео, в което Дари купонясва на силна музика с приятели сред обилни количества алкохол и цигарен дим.

Г-ца Радева завърши НАТФИЗ точно преди две години в класа на Пенко Господинов. И макар че е в една от най-елитните трупи у нас – тази на Народния театър, дамата така и не успя да се докопа до някоя по-значима и запомняща се изява. Затова феновете на Румен Радев искрено се зарадваха, когато разбраха, че тя ще получи главната роля в пиесата „Съперникът” по Молиер, която се очаква на сцената в края на май. Уж трябваше да играе Мариана, любовницата на прословутия скъперник, но се оказа, че ролята ще се изпълнява от тандем – Александра Свиленова и Кремена Славчева, а Дарина отново ще е само пълнеж в масовката.

Припомняме, че тя е първия брак на Румен Радев с красавицата Гинка, от която той има и син – Георги Радев. 23-годишният младеж също попадна преди време в медийното пространство. През май миналата година стана ясно, че 22-годишният тогава студент е закупил през януари 2025 г. парцел за 180 000 лева в индустриален парк „Марица” край Пловдив. Местността се казва „Кривата нива” и е отредена за склад. Продавач е фирмата „Елиста” ООД, която често печели обществени поръчки в района на Пазарджик. Млад, незавършил още студент, но успешен бизнесмен, коментираше се тогава в родното село на Радев – Славяново.