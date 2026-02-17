РАЗБИ ГИ! Мис България дебютира като певица с концерт пред 400 души (ВИДЕО)

Мис България Венцислава Тафкова показа на всички млади имена в попфолка как се прави. Пловдивската моделка влезе ударно в бранша с първия си концерт на живо и обърна представите за „миска, решила да пее“. Докато повечето прохождат по клубове, Тафкова направи летящ старт – директно на голямата сцена, пред над 400 души публика. Тя предизвика истински фурор, демонстрирайки завидно сценично присъствие, излизайки на сцената с балет, подготвена хореография и визия на попфолк прима, готова да отвее конкуренцията.

Припомняме, че дългоочакваното първо участие се състоя миналия петък навръх празника на Ивайловград, където бе поканена заедно с певицата Гери-Никол.

Сценичният й тоалет, изцяло в черно, с прилепнал клин и топ – не остави място за съмнение във формата и дисциплината ѝ, а публиката буквално не сваляше очи от нея.

„През цялото време Венцислава танцуваше, движеше се уверено и нито за миг не показа притеснение. Направи страхотно шоу и никой не можа да повярва, че това е първата й изява“, коментират фенове.

Най-еуфоричният момент бе при изпълнението на дебютното й парче „Совалката“, когато публиката избухна в аплодисменти.

Не е тайна, че зад този грандиозен успех стои сериозна подготовка и безупречна дисциплина. Венцислава работи по музиката си от години, след като съзнателно остави моделската кариера на заден план, за да се хвърли в дълбоките води на музикалния бранш.

Първата ѝ поява като певица не просто беше успешна – тя беше категорично заявление за бъдеще на голямата сцена.