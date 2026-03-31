РАЗПЛАКА всички: Николета с първи думи след смъртта на Боби Михайлов!

„Искам да те запомня завинаги така – усмихнат. Борислава носи твоето име... и твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш завинаги с нас. Завинаги!“

Това написа снахата на Борислав Михайлов – Николета Лозанова, часове след кончината му. В социалните мрежи тя публикува сърцераздирателен пост, придружен от снимка на покойния бивш национал, на която е усмихнат и щастлив, пише Intrigi.bg.

Първите думи на НиЛо след смъртта на легендарния капитан на националния отбор разтърсиха мрежата и дълбоко разчувстваха всички. Докато синът на Боби – Ники Михайлов, все още запазва мълчание, жена му изля мъката си с искрения пост.

Малко след това, скръбта си излязаха и други близки до Михайлов. „Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!”, написа Стоичков.

Боби Михайлов си отиде на 63-годишна възраст. Той бе в кома от края на миналата година след прекаран инсулт и така и не се събуди. Тази сутрин, на 31 март, е починал.