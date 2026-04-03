Реликва сее смърт: Прокълната табела на Гунди пазят Иван и Андрей

Фаталният номер "СГ 9999" е поставен на видно място в офиса на продуцентите, създали филма за легендата

Фатална автомобилна табела с регистрационен номер "СГ 9999" кътат като ценна реликва продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов, научи "България Днес".

С нея футболната легенда Георги Аспарухов шофира луксозното за времето си "Алфа Ромео". На 30 юни ще се навършат точно 55 години от зловещата катастрофа в прохода Витиня, в която загиват Гунди и съотборникът му в "Левски" Никола Котков.

Иван и Андрей заедно с екранния Гунди - актьора Павел Иванов, който си партнира с Александра Лашкова, изиграла съпругата му Лита

Оказва се, че в офиса на Иван и Андрей има специален кът, посветен на Аспарухов. През 2024 година двамата продуценти създадоха хитовия филм "Гунди - Легенда за любовта", който счупи всички рекорди за най-гледана българска кинопродукция. Христов и Арнаудов никога не са криели клубните си пристрастия към "синия" клуб. Нещо повече - за тях Гунди е като божество и неслучайно са си спретнали истински музеен кът.

По етажерките им може да се видят различни предмети, използвани във филма, както и множество фотографии и медали на Гунди, почетни грамоти, благодарствени плакети. На една от грамотите пише: "Читателите на "Площад Славейков" избраха за Културно събитие на 2024 година филма "Гунди - Легенда за любовта" на режисьора Димитър Димитров.

"Буквално може да се каже, че с Андрей си живеем тук, на петия етаж в нашия офис. Както виждате, тук е почти като апартамент", обяснява самият Иван.

Регистрационният номер, използван в кинопродукцията

Табелата "СГ 9999" на Гунди е култова още за времето си и разпознаваема из цялата страна. Децата в София дори си залепват картончета с този номер на своите колелета, модел балканче, и пърпорят по улиците, правейки се на Аспарухов. Реликвата, която пазят Иван и Андрей, все пак не е автентичната, а реплика, която е създадена специално за снимките на филма. В продукцията с алфа ромеото джитка екранният Гунди - актьорът Павел Иванов, който си партнира с Александра Свиленова, изиграла съпругата на футболиста - Лита.

От изгорялото "Алфа Ромео" е запазен само задният номер

Мистериозен, но абсолютно реален факт е свързан с прословутия регистрационен номер. Когато лъскавото спортно возило се удря в резервоара на ЗИЛ-а на Витиня и избухва, предната табела е напълно унищожена. Задната обаче е читава. Впоследствие са разбира, че табелката с деветките изчезва. Има две версии за това. Според първата при взрива номерът изхвърча доста встрани. Тиражира се и информация, че табелата е свалена от човек на МВР, който разследва инцидента.

Факт е, че фаталният номер се озовава в 11-годишен запален фен на "Левски" на име Здравко Енчев, син на известния хирург от Ботевград Константин Енчев. Часове след катастрофата запалянкото и родителите му минават с колата оттам и случайно намират табелата. Хлапето я взема със себе си и решава да я задържи за спомен.

Георги Аспарухов-Гунди

Проклятието продължава. Няколко години по-късно, когато Енчев е приет студент в София, той намира смъртта си внезапно. Уплашен, бащата мигновено изхвърля автомобилната табела. Докторът доживява до 2009 г., когато напуска този свят на 76-годишна възраст. Изпращат го много хора, тъй като е изключително уважаван в околията. Той е почетен гражданин на Ботевград и голямо име не само там, но и в Правец. Не е ясно къде се намира автентичният регистрационен номер на Гунди в момента и дали продължава да сее нещастие. Изгорялото "Алфа Ромео" е дадено за скрап в Перник месеци след катастрофата.

Неотдавна мъж от село Горно Камарци, Софийско, се похвали пред "България Днес", че съхранява фаровете и два от тасовете на катастрофиралата кола на Гунди. По време на инцидента край Витиня Бат Деди бил на 23 години и работел в Завода за полупроводници в Ботевград. Щом чул за катастрофата, той и група приятели излезли от работа и тръгнали към Витиня. Стигнали до мястото на трагедията, но всичко било оградено от милиция и никой не давал информация. Направили опит да се промушат през храстите и дърветата, но били спрени. По-късно катастрофиралата кола била изтеглена в Ботевград. Понеже милицията нямала паркинг, където да я съхраняват, алфа ромеото било оставено на плаца на пожарната.

Продуцентите на филма не крият, че Гунди им е идол

"Имаше охрана, знаех, че ако ме хванат, мога сериозно да пострадам. Затова бях много внимателен. Отидох през нощта и малкото разстояние от оградата до колата го изминах пълзешком за час и половина", споделя мистериозният Бат Деди. Над половин век вече запаленият левскар пази безценните реликви.

За 70-те години на миналия век фаталният автомобил "Алфа Ромео" е бил изключителен лукс. За да си го позволи, Аспарухов е инвестирал дългогодишни спестявания. Когато националите се класират за Световното първенство в Мексико през 1970 година, им раздали по 1200 долара и футболистите полудели от радост. До този момент не били виждали толкова много пари накуп. Първият автомобил на Гунди е син мерцедес, който струвал 1200 долара. Алфата я взел за 2200 долара, като Аспарухов продава мерцедеса на вратаря Георги Каменски, а останалото доплаща с премията от Мексико. Твърди се, че автомобилът с регистрационен номер "СГ 9999" бил с развалени спирачки още когато Гунди го купува. Затова е намеквал многократно и бившият съотборник на Гунди в "Левски" - Стефан Павлов, известен като Фифи Перото.

Левскарят Андрей Арнаудов се поздравява с Боби Михайлов

От думи на Бончо Дунев, един от най-добрите рали състезатели по онова време в България, става ясно, че колата е била конфискувана на "Калотина" от италианец. Дунев казва, че тя е била на 20 000 км, със 160 к.с. мощност, което за времето си е равно суперспортен автомобил.