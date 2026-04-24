Родни звезди полудяха по чанти за по 50 бона! Ето кой може да си ги позволи

Нова мания обхваща родния шоубизнес и този път не става дума нито за нова диета, нито за поредния естетичен тренд. Звездните дами масово се надпреварват коя ще се сдобие с една от най-недостъпните чанти в света – легендарната Birkin на Hermès, пише Nie-jenite.

Това не е просто аксесоар, а пропуск към един съвсем различен свят. Чантите Birkin се изработват ръчно, често от един-единствен майстор, а достъпът до тях е ограничен – не всеки, който има пари, може да си я купи. Именно затова и цените им започват от около 10–15 хиляди евро, но при по-редки модели и екзотични кожи спокойно скачат до 40–50 хиляди, а понякога и много повече.

И докато в чужбина това отдавна е знак за принадлежност към елита, у нас тенденцията тепърва набира скорост.

Сред най-коментираните притежателки на Birkin у нас е топ моделът Николета Лозанова. Тя избира дискретен кафяв вариант, но за сметка на това добавя щипка ексцентричност – ултраскъпият аксесоар е „защитен“ с... дъждобран. Е-е-е-х, ако можеха да говорят...

Певицата Тита не изневерява на по-смелия си стил и позира пред огледалото с ярко розов модел, който няма как да остане незабелязан.

В същата линия върви и Мис България Венцислава Тафкова – изгряващата фолк звезда очевидно също не залага на „тихия“ вариант и избира модерно оранжево, с което ясно показва, че няма намерение да стои в сянка. Така пловдивската красавица естествено се нарежда сред най-разпознаваемите лица, които не просто следват тенденциите, а са част от тях.

За разлика от ярко смелите избори на Тафкова и Тита, фолк певицата Алисия залага на класиката – черен модел, който за някои може да е скучен, но и той държи цена.

Сред притежателките на култовия модел се нареждат още Гери-Никол и друга една Мис България от по-далечното минало - Антония Петрова.

Остава да виси въпросът как тези дами, пък били те и представителки на родния елит, успяват да си позволят подобен кралски лукс?