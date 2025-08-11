Руският режисьор Бутусов се удавил в Созопол! Бил със семейството си на почивка

Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил по време на отпуск в България в Созопол, съобщиха руските медии. За смъртта на Бутусов съобщи и актрисата Варвара Шмикова.

Бутусов се е удавил по време на почивка у нас, бил е със семейството си. Информацията бе потвърдена от директора на театър „Вахтангов“ Кирил Крок. Юрий Бутусов беше на 63 години. Той е един от най-известните руски театрални режисьори. Кариерата му започва със студентската постановка от 1996 г. „В очакване на Годо" по пиесата на Самюел-Бекет, в която участват бъдещите кинозвезди Константин Хабенски, Михаил Пореченков и Михаил Трухин.

През 2000-те години той работи в московския „Сатирикон", където поставя например „Ричард III“, „Крал Лир“ и „Чайка“ (в първите две пиеси главните роли играе художественият ководител на театъра Константин Райкин). От 1996 г. Бутусов работи в театър „Ленсовета" в родния си Санкт Петербург, а от 2011 г. е негов главен режисьор. През март 2018 г. напуска театър "Ленсовета“ и по-късно оглавява театър "Вахтангов". Бутусов работи и на други важни сцени например в МХТ „Чехов", Московския театър „Пушкин", в театри в Южна Корея, Норвегия, Дания, Латвия, пише "България Днес".

През ноември 2022 г. Бутусов напуска, защото се намира в Париж и не може да продължи работата си в театъра „Вахтангов“. След това той работи в чужбина и се изказва против войната в Украйна. Във Вилнюс Бутусов постави пиесата „Розенкранц и Гилденщерн са мъртви" по пиесата на Том Стопард, а в Рига - пиесата „Гогол. Портрет".

Режисьорът работеше както с класически, така и със съвременни текстове, сътрудничеше с драматурзите Михаил Дурненков и Естер Бол.