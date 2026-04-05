Саботират Иво Димчев в „Капките”! (Вече никой не вярва на бутона на късмета)

Иво Димчев се сблъсква със зверски саботаж в „Капките”, забелязват редовни зрители на продукцията на Нова тв. След като направи силно впечатление с актьорски и музикален талант в първите предавания, в момента той тенденциозно е избутван назад в класирането. В същото време Алекс Раева и Емилия се придвижват напред не бе помощ от бутона на късмета.

Любимецът на публиката Иво се сгромоляса от категорично първо чак до трето място във временното класиране в „Като две капки вода” и то в рамките само на две предавания. Заслуга за това имат образите на Сам Смит и Володя Стоянов, които уж случайно му се паднаха от бутона на късмета. Миналата седмица той трябваше да имитира Сам Смит с балада, в която на практика нямаше какво да се имитира. Всичко беше пеене и статичност пред микрофона. Вместо да отчетат това и да оценят перфектното му изпълнение, от журито го наредиха на предпоследно място в оценките си, давайки му по четири точки. Единствено Веселин Маринов направи изключение.

Азис, който с всяко предаване става все по-неприятен за зрителите, отбеляза, че Димчев пее „изключително красиво” и в изпълнението му имало „филинг” (т.е. чувство), но през цялото време чувал Пол Йънг, а не Сам Смит. Хилда Казасян уж го била харесала, но също поряза артиста. Само Веско Маринов отбеляза истинските му качества, които публиката всеки понеделник отчита. „Не мога да разбера какво е това противоречие във вашите изказвания. От една страна – филинг, ама не било. На Васил – Пол Йънг. Той изпя перфектно песента, това беше едно съвършено изпяване. Иво тази вечер уби рибата. Просто смачка всички! Той игра с гласа си”, обективен беше бардът от Полски Тръмбеш.

Фънки обаче се развика, че нямало какво да оценява, защото такава била песента, като че ли Димчев е виновен, че му се налага да пее такава песен. „Не видяхме нищо. Какво да видим? То няма нищо! Той само стои и пее. Какво да оценя? Би ли ми казал какво да оценя за Иво тази вечер?”, разкрещя се Фънки към водещите и даде едва 4 точки на Димчев – предпоследно място в личната му класация като член на журито – точно като Хилда и Азис. Седмица по-рано вода на Димчев подля и статичният образ на Володя Стоянов.

За сметка на това Алекс Раева с двойния си образ на Емилия и румънеца Флорин Салам спечели втора поредна победа в шоуто и в момента води временното класиране. На зрителите прави впечатление, че Емилия също дръпна рязко напред с очевидното съдействие на колегата си в лекия жанр Азис.

За вечерта на дуетите бутонът на късмета отреди на Иво песен на Тони и Фики Стораро, а техният жанр не е най-силната му страна. На хората им прави впечатление, че на Емилия уж случайно й се паднаха Азис и Глория – много близки до нея образи, а на Алекс – Ерос Рамацоти и Шер. Тъй като няма да ги имитира сама, а ще пее в дует, ако вземе Шер, няма да й е трудно.

„Вече се убедих, че бутонът на късмета е нагласен. Нарочно набутват Иво Димчев с такива образи. Азис не го понася, а лицемерно му се усмихва”; „Нагласеният ви бутон вече изплиска. Хайде това, което пее Иво, да го изпее някой друг, че да видим журето как ще гласува”; „Много удобно – чалга за Емилия, време е и на нея да дадете победа. А Димчев го закопахте”; „Борис много го подценявате, а на Иво Димчев му секнахте ентусиазма направо. Последните предавания не прилича на себе си”; „Хора какво става? На всяко предаване започнаха да омаловажават таланта Иво Димчев. Само си представете тази песен, изпята от Фънки, Азис или Хилда, и как така всеки път при избора му се пада късата клечка”, коментират зрители на официалните страници на „Капките” в социалните мрежи. От предаването, разбира се, едва ли ще признаят, че бутонът на късмета е програмиран, но наистина прави впечатление как на едни изпълнители им се падат по-близки до тях или по-интересни образи, а на други – образи, в които „няма какво да оцениш”.

Въпреки всичко много хора се заричат до последно да подкрепят Иво Димчев, защото ги впечатлява с глас и сценично присъствие. В същото време Азис губи все повече фенове всеки понеделник. Зрителите са възмутени и от поведението му в шоуто, и от оценките, които дава. Той влезе в предаването като „Кралицата”, но отдавна изгуби своята корона.