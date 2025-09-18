"Самоубийството" на д-р Емилова разтърси хиляди нейни последователи

Шокираща новина обиколи социалните мрежи и втрещи интернет потребители. Преди броени дни се появи уж „новинарско видео“ с добре познатото лице на телевизионната водеща Даниела Тренчева, която с каменна сериозност съобщава: „Извънредна новина - известната диетоложка доктор Людмила Емилова се самоуби преди броени минути.

Тя се е хвърлила от прозореца на собственият си офис. Причините се изясняват, но според първоначалната информация д-р Емилова е посегнала на себе си, защото пациентите й я мразят“, „казва“ уж Тренчева с мимика и глас, изключително близки до истинските. При по-внимателно вглеждане във видеото обаче става ясно, че устните на новинарката се движат някак странно и звукът се разминава с картината.

Така по-опитните очи на младите зрители почти веднага разконспирираха грозната измама, но, за съжаление, по-възрастни интернет потребители останаха шокирани.

Клиниката, която е помогнала на хиляди хора да свалят килограми и да спечелят години живот, според „създателите“ на новината щеше да се превърне в сцена на трагедия, достойна за евтин криминален роман. Само че авторите на този сценарий явно са пропуснали да разберат едно - че истинските хора не са герои от сапунка, а всяка подобна кощунствена измислица носи със себе си паника, сълзи и объркване.

Въпросното видео обиколи социалните мрежи като пожар. За броени часове новината за фиктивната кончина на д-р Емилова се разпространи сред нейни пациенти и почитатели, които с ужас започнаха да се питат дали е възможно тази енергична жена, която от десетилетия проповядва здравословен живот, без цигари, алкохол и килограми в повече, внезапно да посегне на себе си.

За щастие, истината бързо излезе наяве - докторката е жива, здрава и продължава да работи, а Даниела Тренчева няма нищо общо с този мрачен фарс. Видеото се оказа продукт на изкуствен интелект, при това използван по възможно най-пошлия начин - за фабрикуване на сензации, които да донесат няколко хиляди споделяния и лайкове на анонимния си автор.

Д-р Емилова през годините е излекувала не една и две тревожност - благодарение на методите й хиляди българи са открили начин да живеят по-здравословно. А сега същите тези хора получиха нов пристъп на паника, този път не заради килограмите си, а заради поредната гавра в интернет, фалшивата новина бе докладвана и бързо премахната. Но щетата вече бе нанесена - хиляди хора се питаха „Вярно ли е?“. За няколко часа докторката бе „убита“ виртуално, докато в реалността продължаваше да си върши работата.

Поуката — колкото по-умни стават технологиите, толкова по-глупави изглеждат някои, които ги използват. Защото да превърнеш д-р Емилова в герой на фалшива новина за самоубийство не е нито креативно, нито смешно — това е цинизъм от най-долна проба.

Целта на въпросния „гений“ е ясна — ако успее да пробута фарса си за истина, ще бъде търсен оттук насетне за подобни задачи, защото създаването на фалшиви новини с изкуствен интелект е доходоносен бизнес за лов на шарани. Чрез генерирането на фалшиво съдържание с лицата на обичани български знаменитости аудиторията става лесно манипулируема. По този начин вече нееднократно хора са били подвеждани да си купуват съмнителни хранителни добавки от изкуствено създадени образи на Слави Трифонов, Гала и Мира Добрева, а фалшивият облик на Димитър Бербатов месеци наред „промотираше“ нелегално мобилно приложение за онлайн хазарт.