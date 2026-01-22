Сани Жекова става спортна водеща за зимната олимпиада в Кортина-Милано

Бившата сноубордистка е телевизионно лице на олимпийското студио

Най-успешната ни сноубордистка в историята Александра Жекова ще се изяви в нова светлина. Чаровната бивша спортистка превзема телевизионния екран.

Сани ще е водеща на олимпийското студио по БНТ, посветено на зимните игри в Кортина-Милано. Заедно с Радостин Любомиров Жекова ще е лице на "Днес на игрите". Предаването ще се излъчва всяка вечер от 19,00 ч.

"Ще разказваме истории, ще показваме сензации и ще бъдем най-големите фенове на българските спортисти", споделят двамата водещи.

Към екипа им се присъединява и чаровната Моника Симеонова. Тя ще е водеща на сутрешното предаване, посветено на зимните олимпийски игри - "Сутрин на игрите".

Сани вече направи своя дебют с микрофон в ръка. Тя беше репортер на националната телевизия на Световната купа по сноуборд в Банско. Жекова взе специални интервюта от звездите ни Радослав Янков и Тервел Замфиров. Пред микрофона й застана и нейната наследничка Малена Замфирова.

Самата Александра има най-успешното класиране на олимпийски игри в българския сноуборд до момента. Тя завърши пета в Сочи 2014. Има и шесто място в Пьонгчанг 2018. Участвала е на четири олимпиада. Дебютът й е именно на италианска земя - през 2006 г. в Торино.

След прекратяването на активната си кариера Жекова остана близо до спорта. От известно време тя работи в Българския футболен съюз. Сани е психолог на юношеските, младежките и женския национални отбори.

"Вече имаме зад гърба си 2 сезона и мога да кажа, че всички се вложихме много, резултатите също са позитивни. За мен бе голямо вдъхновение", споделя Жекова.