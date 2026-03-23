Санта Китана: Тристан Тейт тестваше дали ще поддам на контрола му

История, която дълго време оставаше зад кулисите, най-сетне излезе наяве. Ергенката Санта Китана за първи път разказва как започва всичко между нея и Тристан Тейт - брат на скандалния Андрю Тейт, двамата известни с луксозния си начин на живот, провокативни изказвания и строго наложени правила за парите и отношенията с жените, пише "България Днес".

Още в началото хубавицата е категорична: „Никога не съм говорила на тази тема и никога не съм обвързвала името си с мъже, защото винаги съм считала, че моята персона е по-пъстра от която и да е клюка за моя личен живот."

Този път провокативната ергенка решава да направи изключение. Всичко започва преди около 5 години, когато Тристан й пише в социалните мрежи, след като я вижда на снимка от фитнес в Румъния. Още тогава той настоява нещата да не остават онлайн:

„Пожела жива среща с мен почти веднага... искаше да си извадя лични впечатления за него", спомня си Санта.

Следва ход, който малцина биха направили - още същия ден той тръгва към нея, за да я изведе на вечеря и пристига така, че няма как да остане незабелязан:

"Знам, че искате да знаете с каква кола дойде - бяло ламборгини“, с усмивка заявява чаровната изкусителка.

Вечерята минава спокойно, почти перфектно:

„Научи ме как се пуши пура. Отстъпи ми неговото ястие, държа се много добре с всички“, разказва красавицата и продължава: „Даде щедър бакшиш както на сервитьорите, така и на оркестъра".

Срещата не преминава без напрежение. Непознат мъж се приближава към Санта Китана и започва да й говори, а отговорът на Тристан я изненадва:

„Тристан му се изпречи на пътя и му каза, че няма какво да си говори с мен. Не беше груб, но беше много прям и рязък. Той е почти 2 метра висок едър мъж и си спомням, че дори леко ме уплаши с тази реакция".

Китана обяснява, че още в самото начало Тристан започва да поставя правила и граници в поведението й, включително свързани с нейния имидж и публични изяви. По това време тя активно промотира клипа си "Гола икона“, който е провокативен и с участие на други мъже, а това не се вписва в неговите виждания.

„Приятелката ми няма как да има снимки с други мъже освен с мен", заявява Тейт директно, но Санта не отстъпва:

„Ако имаш проблем с моите артистични изяви, какво правим в момента тук?!".

Следва пауза и признание: "Обичам да изпитвам жените, за да преценя доколко са склонни да защитават своята позиция".

„Във времето Тристан ме тестваше по различни начини“, завършва разказа си Санта Китана.

За изкусителката това вече е затворена страница, но споменът от срещата остава.