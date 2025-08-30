Сексбомбата от "Островът" Грозденка вдига сватба с порноактьор

Истинска бомба хвърлиха Грозденка от "Островът на 100-те гривни" и порноактьорът Краси Джунов. Двамата вдигнаха луда сватба в онлайн предаване.

След бурни емоции, обвинения и горещо шоу риалити героинята се врече във вярност и любов на скандалния артист, който преди две години се снима в еротична лента с БГ кралицата на розовите филми - Диана Габровска. Венчавката се случи след интересен развой в новия формат. Всичко започна по време на играта за таланти, когато двойката реши да изненада съквартирантите с провокативен еротичен танц. Изпълнението разпали страстите, но и предизвика яростни обвинения. Част от участниците заклеймиха Грозденка, обвинявайки я в аморално поведение. Горещият танц предизвика спор между бившата на Мартин Елвиса - Йоана, която е сред участниците, и Грозденка. За да спечели храна за групата, мацката от ромски произход се включи, без да се замисли, в задачата.

"Аз никога не бих направила такова нещо", заяви Йоана.

Грозденка се обиди, тъй като й коствало много да пренебрегне принципите и консервативното си възпитание в името на съквартирантите, а те даже не са й благодарни. Разстроена и унижена, младата жена се разплака пред камерите. Именно тогава Краси показа, че зад скандалната му репутация се крие романтик - той направи неочаквано предложение за брак, което остави всички без думи. Сватбата се превърна в грандиозно шоу. По всички ромски обичаи еротичният актьор "открадна" булката, а след това плати откуп пред развеселените съквартиранти.

"Дадох около 6-7 хиляди койна (паричната единица, с която се разплащат в уебпредаването) и 250 лева, което въобще не е малко", споделя Краси.

Любовните искри и церемонията се случиха пред очите на Виктор от последният сезон на "Ергенът", с когото Грозденка се бе оплела в любовен триъгълник. Още от първите дни на шоуто изкусителката не криеше симпатиите си към него, като открито го ухажваше и търсеше компанията му. Той обаче неведнъж й даде да разбере, че за него всичко е просто шега.

"Харесва ми да се забавлявам, но това не е нищо сериозно", заяви мачото пред останалите съквартиранти, видимо раздразнен от непрестанните закачки на ромката.

По време на любовната церемония Виктор наблюдаваше отстрани, без да изглежда нито разстроен, нито ревнив. Напротив - свидетели коментират, че по време на романтичната церемония си е отдъхнал. Така драмата около любовния триъгълник приключи с неочакван финал - Грозденка вече е "г-жа Джунова", Краси е щастлив младоженец, а Виктор очевидно е доволен, че може да си отдъхне.