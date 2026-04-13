Секси сестра надъхва левскар

Красивата сестра на Никола Серафимов от "Левски" - Яна, го надъхва за последните мачове от първенството. Македонката е в София при брат си.

Тя беше на трибуните при победата на "сините" с 1:0 над "Арда". След мача защитникът сподели с нея радостта си от победата. Той бе титуляр в този мач и игра пълни 90 минути.

Яна ще остане в София и за дербито с ЦСКА на 13 април. Тя се надява да донесе късмет на Серафимов и той и съотборниците му да се похвалят с победата.

Чаровницата се изявява като спортна журналистка в Северна Македония, където има свое предаване. Яна кани популярни гости, като например селекционера на македонския национален отбор Благоя Милевски.