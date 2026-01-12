Сестрата на Поли Културиста проговаря за изчезването му

"Поли каза, че отива да се види с приятел за малко, но така и не се върна. Преди да изчезне бяхме на работа и всичко беше наред." Това сподели една от сестрите на Прокопи Прокопиев, по-известен като Поли Културиста, от бандата на "Наглите" - Виолета Илиева, пише България Днес. Тя уточни, че разследващите не я държат в течение и няма представа какво се случва с брат й.

Поли Културиста изчезна заедно с Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето от бандата на "Наглите" преди месеци, но от тях все още няма и следа.

Илиева сподели, че след като брат й е излязъл от затвора, е започнал да работи в ресторанта й. Като цяло има различни версии, кой стои в дъното на изчезването, по които работят разследващите.