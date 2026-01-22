Шеф Ангелов е фучал с мерцедеса на Мето Илиенски

Последни
Мето Илиенски може и да се води "изчезнал без следа", но не и любимият му мерцедес "пура", пише "България Днес". Изненадващо лимузината е била любимата играчка на четири колела и на един от законодателите на изисканата кухня у нас - шеф Виктор Ангелов.

По думите на ВИП готвача и ресторантьор той няколко години е фучал с пурата на Илиенски. Но дали е купил автомобила от самия подземен бос или чрез посредник, дали се е сдобил по други пътища с него, остава загадка с повишена трудност, тъй като хай кулинарят не желае да обели и дума за това. Споменава само, че по возилото имало лепенки на голяма застрахователна компания от началото на прехода и това му помогнало да го продаде на добра цена по-късно. А причината за продажбата била, че искал да финансира отварянето на първия си собствен ресторант.

Ангелов мълчи кой е новият собственик на мерцедеса "пура" на потъналия вдън земя Мето Илиенски, след като самият той се разделя с него. Явно мастършефът умее да пази в тайна от "конкуренцията" не само готварски рецепти, но и връзки и познанства извън кухнята.

Бъдещият факир на кулинарното изкуство израства в семейство, в което хубавите коли са страст и на неговия баща, служител в бившето Бюро за обслужване на дипломатическия корпус /БОДК/ в годините на тоталитаризма. Но дори и таткото на Виктор Ангелов не успява дълго време да се сдобие с "колата на живота си" - мерцедес, а шофира съветски автомобили.

През 1980-а птичето на късмета най-после каца на рамото му - успява да купи на търг мерцедеса, в който дотогава се е возил финансовият министър на Тодор Живков Белчо Белчев.

"Баща ми ми разказа, че обикновено на търг се обявяват кръгли суми. И когато обявили цената на мерцедеса на Белчев - 8000 долара, баща ми наддал със сто и тринадесет. "Тринадесет е любимото ми число!", казал той, и автомобилът станал негов. Това беше първата западна кола в целия "Люлин" и бях много горд, когато баща ми го паркираше пред входа на блока", спомня си шеф Ангелов. И добавя, че мерцедесът на Татовия министър не само още е паркиран в семейния гараж, но и се движи.

Като наследствен фен на марката ВИП готвачът късал от залъка си, докато работел в Германия, за да се сдобие с първия си мерцедес.
"Много трудно спестявах и все пак успях да го купя. Върнах се в България, но много ме оглеждаха по светофарите и реших да го продам. В КАТ едно момиче обаче сметна, че колата е крадена, по някакъв знак на двигателя. Три години стоя в следствието, но не се сърдя", описва и автопатилата си Виктор Ангелов.

Мастършефът разкрива и как се "нахъсал" по возилата, набиращи светкавично огромни скорости.

"Возех се на предната седалка на един автомобил, който за секунди вдигна 300 км/ч. И докато пътувахме, по радиото звучаха "Ветрове" на Лили Иванова. И тогава се влюбих във високите скорости", споделя Ангелов.

