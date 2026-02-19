Шеф Ангелов ще юрка Тото, Рая Пеева и още куп звезди

Куп звезди влизат в новия сезон на „Хеле кичън“.

От тях известните досега са: певецът Тото, който ще готви бабини рецепти, майка и дъщеря - актрисите Рая Пеева и майка й Красимира Демирева, участникът от „Игри на волята“ - Теодор Венков-Чикагото и Нина Димитрова, популярна като Пиленцето от Монако.

По думите на Рая майка й се справя отлично с традиционни български ястия - мусака, кюфтета, кебапчета и миш-маш. Въпреки това актрисата отбелязва, че професионалната кухня е съвсем различна реалност, защото най-трудната част не е самото готвене, а подготовката на продуктите, която заема почти цялото време. Двете не крият и интереса си към шеф Виктор Ангелов. Красимира дори разсъждава върху символиката на името му, съчетаващо значенията „победа“ и „ангел“, което ги кара да се питат къде се крие ангелът зад строгия и авторитетен образ на кулинарния съдник. Досега майка и дъщеря бяха рамо до рамо и в предаването „Кажи честно“ по Би Ти Ви.

Преди появата на звездите екшън, кулинарни предизвикателства и две номинации дадоха началото на осмия сезон. След първата битка в „Кухнята на Ада“ отборът на дамите завоюва победа под зоркия поглед на шеф Ангелов. Загубата на мъжете донесе изненадващи номинации.

Двама от най-опитните участници -специалистите по месо и риба Стефан Стефанов и Милорад Младенович, вече са в оспорвана надпревара за мястото си в телевизионния формат.

В новия сезон осемнадесет претенденти от различни краища на света атакуват първото място и титлата „Най-добър готвач на България“. Всеки от тях приготви авторско ястие, с което да впечатли шеф Ангелов с кулинарния си талант и да донесе точка на своя отбор. Най-добре със задачата се справиха забавният и амбициозен Събков, бразилецът Денисиньо, риалити наследницата Десислава Трифонова, вечно усмихнатият Лападатов, пазителката на българските традиции Татяна и домакинята Аля, която донесе и ключовата точка за отбора на дамите.