Шофьорът на Пищова разкри: Митьо си отиде си от предозиране с лекарства!

Митьо Пищова си е отишъл заради предозиране с лекарства за разреждане на кръвта. Това разкритие направи пред „България Днес“ за първи път най-близкият човек до покойния бохем Илиян Игнатов.

Популярният с прозвището си Дракона болярин близо 20 години е шофьор на Димитър Маринов и знае повече за него от всеки друг. Мъжът развозва Митьо из цялата страна и е до него и в добри, и в лоши дни до фаталния 3 март 2025 г., когато ненадейно Пищова си отива. Не го забравя и днес, когато разчиства гроба на Пищова на великотърновските гробища и се грижи мястото за вечен покой да изглежда добре поддържано.

„Лекарите не са виновни. Те му предписаха лекарствата за разреждане на кръвта, но той предозираше с тях. Не помнеше кога колко е изпил и дали ги е пил, и гълташе отново. Когато по спешност го закарах в болница в Бургас, там изследванията показаха, че кръвта му е станала почти като вода“, споделя пред вестника Илиян малко след като е окосил тревата и почистил гроба на своя покоен приятел.

Скоро дървеният кръст ще бъде заменен с масивен паметник, който ще се изработи от фирма в Полски Тръмбеш.



„Започвам да изграждам твоя паметник – с любов, вяра и благодарност. Ще бъде направен достойно в чест на човека, който беше всичко за мен и за всички. Обичам те завинаги. Учителю, плача. Всичко видях с теб – и добро, и лошо, година след кончината му – радост и болка. Животът ме срещна с хора, с жени, с пътища… но ти остана най-важният урок. Липсваш ми. Всичко, което съм днес, носи частица от теб“, не крие сълзите си Дракона.

Синът на Митьо е ангажиран с идеята за формата и големината, както и какво ще се изписва върху него и от какъв материал ще се изработи монументът. За целта, споделя Илиян, момчето разглежда какви паметници са издигнали близките на други покойници, погребани във великотърновските гробища, а финансирането се поема от кръстника на Маринов – Върбан Даков от Банско.

„Ще струва около 6000 евро. Човекът вече е дал 1000 евро за изливане на фундамент. Казал е да не се мисли за парите – той ще ги осигури“, казва още Дракона.

Илиян си спомня и за един от най-критичните моменти, в които успява да спаси живота на Пищова.

„Беше в спалнята с две манекенки. Изведнъж му призля много и си помисли, че е получил инфаркт. Девойките избягаха, а той със сетни сили, държейки се за парапета, ме извика и ми каза да му взема хапчетата за кръвно и да го карам на лекар. Добре, че живееше близо до болницата и отидохме бързо. Казах на докторите за какво става въпрос и те разбраха какви инжекции да му ударят, за да го спасят. Не беше инфаркт, а му изтеглиха 30 литра вода от тялото. Тежеше близо 150 кг, после се стопи до 90“, връща лентата назад Игнатов.

Дракона разкрива още, че е решен да поеме конкурсите за красота на Пищова, които приживе търновският бохем организираше.

„Митьо беше ненадминат в приказките. Казваше, че не е важно да си хубав, а да говориш добре. От София до Бургас не преставаше да говори с една девойка. На всеки кръгъл час разговорът автоматично приключваше и той пак я набираше. Тогава му казвах: „Недей, няма смисъл, откажи се, няма да дойде да я правиш манекенка.“ Той не спря и след два дни тя пристигна при нас“, споделя шофьорът на Пищова.

Макар и на никой да не му се вярва, Пищова до последно крие болка от самота в себе си. Навсякъде е познат с широката си усмивка и историите за моделки, манекенки, избори, политици, мафиоти и какво ли още не, но самотата през годините го потиска и разболява. Преди да си отиде, Митьо често моли Илиян да го закара до гроба на пореден покоен приятел, когото да уважи и да покаже, че не е забравен. В подобни моменти Митьо споделял, че се чувства най-самотният и най-тъжен човек на света.