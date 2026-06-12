ШОК! Човек от най-близкото обкръжение на Андреа е пуснал слуха за самоубийството й https://hotarena.net/laifstail/shok-chovek-ot-nay-blizkoto-obkrazhenie-na-andrea-e-pusnal-sluha-za-samoubiystvoto-y HotArena.net

Човек от екипа на Андреа е пуснал слуха за нейното мнимо самоубийство.

„Андреа е жива и здрава, само се оттегля за почивка през лятото, защото е уморена от много ангажименти през годината“, каза за вестника личният фотограф и клипмейкър на певицата Красимир Николов-Стамбини.

Той добави, че в обкръжението на изпълнителката имало „хора, които не били читави, но тя вече започнала „да ги отсява“.

„По повод появилите се публикации, че съм направила опит за самоубийство, това са поредните неверни и безотговорни измислици. Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Нека всеки се замисли как биха се почувствали моите родители и близки, когато прочетат подобни неверни твърдения. Има граници, които не бива да бъдат преминавани в името на това да се привлича повече внимание“, разграничи се категорично от „партенката“ Андреа.

Тя посочи още, че „временно е преустановила участията си“, защото с екипа й били „фокусирани върху новите й музикални проекти“ с големи родни попфолк изпълнители и със звезди на балканската музикална сцена.

Екс-възлюбената на Кобрата тихомълком подготвя и парче с клип към него, написано от легендарния композитор Йорданчо Василковски – Оцко, станал наскоро бос на империята „Пайнер“.

А че изпълнителката е уморена, издава и работният й график. Само през миналия месец Андреа е обиколила с участия на живо страната – от Разград през София, Благоевград, Сливен и Варна, до Троян, Шумен и Плевен.