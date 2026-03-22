ШОК! Поли Генова изчезна от света – месеци наред заключена вкъщи!

Поли Генова направи едно от най-искрените си признания през последните години, като открито разказа за тежък период от живота си, белязан от депресия, изолация и усещане за загуба на посоката. В телевизионно интервю изпълнителката сподели, че временното й отдръпване от музикалната сцена не е било случайно, а резултат от дълбока вътрешна криза, с която дълго време се е опитвала да се справи сама.

Певицата призна, че е имало моменти, в които не е имала сили дори за най-елементарни неща от ежедневието. Сутрините били най-трудни – ставала от леглото с усещането, че е изгубила връзка със себе си, със света и с човека, който е била преди. По думите ѝ причините за това състояние не са една или две, а натрупване на различни лични и професионални фактори, които с времето са се превърнали в тежест, с която трудно се живее.

„Имаше период, в който не можех нито да изляза от вкъщи, нито да намеря сили да започна деня. Тогава разбрах, че имам нужда от време, за да премина през всичко и да го осмисля”, разказва Генова. Тя допълва, че дълго време е отказвала да потърси професионална помощ, въпреки че близките й са я насърчавали да го направи. Дори имала телефони на терапевти, но все не събирала кураж да се обади.

С течение на времето изолацията станала все по-силна. Първо се отдръпнала от публичния живот, после започнала да се вижда все по-рядко с приятели, докато накрая почти напълно прекъснала контактите си. „В един момент осъзнах, че съм се отделила от всички. Хората около мен бяха свикнали, че отказвам срещи, и постепенно спряха да ми се обаждат”, разказва певицата. Именно тогава тя осъзнала, че не може да продължава по същия начин.

Решението да започне терапия се оказало повратна точка. Първите срещи със специалист й помогнали да погледне на себе си по различен начин и да приеме, че психичното здраве е също толкова важно, колкото и физическото. „След първите няколко сеанса се почувствах така, сякаш съм свалила огромна тежест от гърба си. Все едно носех килограми, които изведнъж изчезнаха”, разказва тя. В този труден период до нея неотлъчно бил и бащата на двете й деца – човекът, който ѝ дал сигурност и подкрепа, когато най-много се нуждаела от тях.

Днес Поли гледа по-зряло и на професията си, и на популярността. Тя е сред малкото български изпълнители, които два пъти са представяли страната ни на „Евровизия”, но признава, че вече не възприема участието в конкурса като гаранция за успех. Според нея сцената дава шанс, но истинската работа започва след това. „Това са три минути, които могат да променят всичко, но само ако знаеш какво да направиш после. Когато прожекторите изгаснат и останеш сам, тогава започва истинското изпитание”, казва изпълнителката. Тя смята, че в България често липсва достатъчно уважение между артистите и че повече подкрепа помежду им би помогнала на страната ни да има по-големи успехи на международната сцена.

В личен план съдбата я среща с любовта именно по време на участието й в „Евровизия” през 2016 г. Тогава тя се запознава с холандеца Джоузеф, който работи като мениджър в международна компания за сценично осветление и озвучаване. Фирмата има офиси на няколко континента и често участва в организацията на големи концерти и турнета, включително и на конкурса. Запознанството им започва покрай работата, но постепенно се превръща в силна връзка. Година по-късно двамата се радват на две деца – Даниел и Леа.

След трудния период Поли Генова казва, че е научила най-важния урок – че човек не трябва да се страхува да говори за психичните си проблеми и да търси помощ. Според нея откровеността й може да помогне и на други хора, които минават през същото, но се страхуват да го признаят. „Най-трудното беше да приема, че имам нужда от подкрепа, но когато го направих, започнах да се връщам към себе си”, казва тя. И добавя, че днес се чувства по-силна, по-спокойна и по-уверена – както като артист, така и като човек.