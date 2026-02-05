Щастлив съм с внуците! Катрин ми казваше: Ох, смешен дядо!

„Аз съм един щастлив дядо на две внучета - едното се роди през октомври и е на почти четири месеца, а другото е на 14 години. Какво по-хубаво от това?“

Това сподели знаменитият актьор Георги Мамалев, за когото най-голямата радост е да вижда наследниците си и да се радва на техните таланти „Когато Катрин беше на 4 години, много я разхождах, ходихме в парка, а аз постоянно й разказвах смешки. Беше забавно, защото отговаряше: „Ох, смешен дядо“. В смисъл хората какви дядовци имат сериозни, авторитетни, а аз - смешен дядо“, припомня си с радост актьорът. Повече от веднъж Катрин е била в публиката на Народния театър, но още помни първия път, когато гледала дядо си в „Сако от велур“. Постановката й била много интересна, но изпитала леко разочарование Още в първите минути, щом Мамалев се появил на сцената. „Тя ми махала, като ме видяла, че излизам, но аз не й отвръщам на махането и беше малко, тъжна. Но после всичко си дойде на мястото“, разказва актьорът.

„Сега сякаш нещата се обърнаха. Катрин е много заета, занимава се с хиляди неща - обича да рисува, пее, танцува, вече може и ски да кара“, радва се дядо й. Засега детенцето има много актьорски заложби и популярният му дядо много се надява малката да го наследи. „Но не може да се правят прогнози. Като бяха двамата ми синове малки, бяха много артистични, а после се отказаха от всичките си умения“, смее се той. С днешна дата синовете му Александър и Мартин са адвокат и специалист по компютърни технологии.

Иначе малкото му внуче Никола, което е на почти четири месеца, още не е ясно на кого прилича, но е много обичано и постоянно гушкано според думите на комика ни. „По-малкият ни син е на седмото небе от радост, голямо щастие е да си дядо“, казва с радост Георги Мамалев.