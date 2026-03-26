Щерката на кмета Терзиев пръска пачки в бутиците на Милано (Снимки)

По информация на очевидци щерката на столичния кмет Васил Терзиев - Ива Терзиева е била забелязана да обикаля едно от най-луксозните места за пазаруване в Европа, демонстрирайки впечатляващ стил и сериозни разходи.

Ива Терзиева е била забелязана да обикаля „Galleria Vittorio Emanuele II“ – едно от най-скъпите и престижни места за пазаруване в Европа. „Молът“ е покрит с впечатляващ стъклен купол и събира на едно място най-големите модни марки в света, като там рядко стъпват хора с ограничен бюджет. Простичко казано – това е територия, запазена за клиенти с много дебели портфейли.

Ива не просто се е разходила, а е действала по същество. Според приятелки, които са били в течение на обиколката ѝ, тя се е похвалила с покупки от бутиците на Chanel, Louis Vuitton, Dior и Hermès. Сумата, която е оставила, по думите им надхвърля няколко хиляди евро, като някои от артикулите дори не били показани публично, пише „Ретро“.

„Не пазаруваше като турист, а като човек, който знае какво иска и не гледа етикетите. Влизаше, избираше и излизаше с торби“, разказва източник, присъствал на пищното пазаруване. По думите му разликата между нея и компанията ѝ била видима. „Другото момиче беше далеч по-обрано. Там се брояха десетки евро, а при Ива – стотици и нагоре.“

След като приключила с шопинга, кметската щерка не пропуснала да завърши деня по същия стандарт. Тя посетила Il Marchesino – ресторант, известен с изисканата си атмосфера и високите цени. Там Ива заложила на октопод, като според свидетели не е спестявала и от напитки.

Ива е по-голямата дъщеря на столичния кмет Васил Терзиев от брака му с бившата му съпруга Милена. Тя има и по-малка сестра – Ема. За разлика от баща си, който е под постоянен обществен контрол, животът на дъщерите му рядко попада под прожекторите. В този случай обаче демонстративният лукс няма как да остане незабелязан.

Любопитното е, че Ива доскоро изграждаше имидж на активна и амбициозна млада жена, включително с участието си в експедиция до Еверест. Тя беше най-младият участник в групата, на която алпинистката Силвия Аздреева показа магията на Хималаите през 2025 г. Веднага след завършване на училище кметската щерка изживя вдъхновяващото приключение на 5364 м – до най-високия базов лагер в света. Тя се впусна в незабравимото преживяване далеч от удобствата, на които явно е свикнала.

Сегашната ѝ поява в Милано обаче показва съвсем различна страна – тази на млада жена, която обича лукса и умее да си угажда.