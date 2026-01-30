Що за мода?! Родни звезди се разхождат БЕЗ ДРЕХИ посред зима

„От студ умри – гъзар бъди“ е новият тренд сред родните звездни дами.

Show.bg забеляза как носенето на „бански“ посред зимен студ се превръща в нашумяла мода сред популярни жени у нас. Изключително тренди е при минус 20 градуса да се разхождаш по улиците на София, например, само оскъден топ, подобен на изрязан бански, който едва прикрива зърната на гърдите ти. Коремчето, пъпът и голяма част от гърдите трябва да се виждат задължително, а ако и долната част на тялото е без дрехи – гарантирано ще те обявят за модна икона.

Азбучен пример за подобно зимно разсъбличане е Николета Лозанова, която се щракна от асансьора толкова гола, че и на мъжете им стана студено. Горнището, подобно на бански, бе напълно излишно, защото вадеше на показ почти цялата й гръд. Добре, че баба й няма Инстаграм да я види с колко гол кръст е тръгнала!

Със същия аутфит се накиприха и Мис България 2020 Венцислава Тафкова и гаджето на Благо Георгиев – Мария-Луиза.

Голото коремче, кръст и пъп са задължителна част от тренда, което специално гърдите на Венцислава видимо не одобряват, защото са настръхнали като лисичи муцунки. Връхна дреха в асансьорното селфи на Тафкова липсва, така че явно и нейният кръст е свикнал на ниските температури.

За сметка на това пък Светлана Василева реши все пак да метне едно палто върху голото си тяло. Въпреки това нейният аутфит шокира най-много последователи, защото бившата на Гущеров бе тръгнала само по долно бельо, видимо е от снимките.

По бельо или цял бански се разхода и поп певицата Тита, която дори и палто нямаше отгоре, но пък за сметка на това си бе обула… чорапогащник! Да я пази да не настине!

Днешната младеж определено студ не може да я изплаши!!