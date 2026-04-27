Силвия Кацарова на 72: Вярвам, че ще се преродя

„Вярвам в прераждането! То съществува.“

Това разкри поп звездата Силвия Кацарова навръх 72-ия си рожден ден вчера пред „България Днес“. Много мигове ми се случват, в които си казвам: „Ама това го знам“. Причината е, че всяка душа, идвайки на този свят, ѝ е прожектиран филм, в който ще играе главната роля, казва още прочутата певица от група LZ.

Любовта на певицата към езотериката се запалва още през 90-те, когато започва да чете подобен тип книги. С времето Силвия така развива съзнанието си, че вече предусеща какво предстои.

„Описала съм в книга пророческите сънища, които Вселената ми дава. Нещо като симбиоза между материалното и духовното. Светът е пълен с изненади – човек просто трябва да бъде оставен да го води висшият разум“, смята изпълнителката на „Големият кораб минава“.

„Животът ми се промени и вече няма мечта, която да не съм сбъднала!“, разкрива Кацарова пред „България Днес“.

На своя голям личен празник вчера тя гостува в Добрич, където представя книгата си на семинара „Квантовият път на душата“. С типичната си широка усмивка Силвия успя да поговори с феновете от родния си град.

„Радвам се на всеки миг! На тази възраст жизнеността ми е голям дар – можеше сега да съм прегърбена с бастун. Всяка сутрин започвам деня с молитва! Ей го на, станах на 72! Какво мога да занеса на онзи свят? Колко сме глупави – та дори милиардерите умират един ден! Никой не е вечен“, признава философски емблемата на родната музика.

Според нея в днешния свят сме свидетели на невъобразимо зла енергия. Тя обладава хората, за да достигнат до степен да измъчват животинки, да посягат на деца и т.н. Много е ниско нивото на развитие, категорична е вокалистката на LZ.

„Аз съм туркиня, а милея за тези земи! И приятелите ми изселници в Турция също. Има българи обаче, които са готови да продадат страната“, споделя с тъга изпълнителката.

„Не ми го позволява сърцето – защо не можем да живеем в мир и любов? Защо трябва да има войни? Превръщаме се в свят на върховни технологии. Как е възможно да се върви не към добруването на човечеството, а към неговото унищожаване?“, чуди се звездната любимка и не намира отговор.

За своите 72 лета, от които 53 посвещава на вълшебния свят на музиката, примата успява да се извисява отвъд всекидневните тревоги. Самата тя е препрограмирала мисленето си на високи честоти с позитивни послания и увереност. Това не просто личи в нейното битие, а излъчва духа ѝ и я зарежда с енергия.