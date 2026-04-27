Силвия от „Антибиотика“ стана учителка! Преподава география в столицата

Силвия от култовото трио „Антибиотика“ стана учителка! Поп дивата слезе от сцената и влезе в класната стая. Симеонова, която навремето разтърсваше клубовете с хитове, днес пише на дъската и преподава география в столично училище, научи „България Днес“. Това е първата година на Силвия в образователната система, а учениците ѝ още не могат да повярват, че пред тях стои бивша поп икона.

Оказва се, че зад този рязък завой стои дългогодишна мечта. Още от малка Силвия иска да бъде учителка. Затова ударно се подготвя и кандидатства педагогика в Софийския университет. Завършва успешно, но съдбата я хвърля в съвсем различна посока – към музиката и славата. И макар години наред да не успява да практикува професията си, днес Силвия най-накрая влиза в ролята, към която се е стремяла от дете.

Пътят дотам не е никак бляскав. След разпадането на групата през 2004 г. Силвия се впуска в бизнес с дрехи. Блондинката продава маркови облекла втора ръка и сама се бори за оцеляване, без сцена и прожектори. Близки до нея разкриват, че именно този период я е направил по-силна.

Днес Симеонова е стабилна както професионално, така и в личен план. Живее в България със своя партньор, бившия футболист Филип Илков, и дъщеря им Матея, която вече е в тийнейджърска възраст.

През 1997 г. българската поп сцена беше озарена от появата на трио, което бързо се превърна в символ на женската енергия и стил. Група „Антибиотика“ впечатли с хитовете си „О, не“, „Няма как“ и „Искаш да си с мен“ в дует с Мишо Шамара. Техният мелодичен звук и харизматично присъствие ги направиха любими на цяло поколение.

След раздялата всяка поема по свой път. Трите запазват отношения помежду си.

Макар вече да не са заедно на сцената, Ани, Савина и Силвия продължават да бъдат разпознавани по улиците. Феновете им често ги спират и си спомнят за младостта си. Поради тази причина след 18 години пауза „Антибиотика“ отново се завърна и пусна нов сингъл, който носи името „На любов прилича“.