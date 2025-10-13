Синът на Боян Радев: Нито една картина на баща ми не се продава! https://hotarena.net/laifstail/sinat-na-boyan-radev-nito-edna-kartina-na-bashta-mi-ne-se-prodava HotArena.net

„Нито една картина на баща ми не се продава, не е и продадена досега. Това, което ме питате, абсолютно не отговаря на истината за търг, който да провеждаме с участие на негови картини."

Това каза пред „България Днес" синът на големия борец Боян Радев Боян-младши.

Той бе изключително учуден от въпроса дали на есенния търг към популярна аукционна къща ще се продава картината „Момиче с гълъб" от Бончо Обрешков, собственост на баща му.

"Не знам с каква цел ги пишат тези неща, като не са верни“, допълни още синът му.

Според него волята на баща му е сбирката с български големи художници да се пази и да не бъде, пипана. Олимпийският ни шампион по борба Боян Радев притежава изключително впечатляваща колекция както древни и антични произведения, така и една от най-обширните сбирки от икони и живопис от български класици. Освен обширна колекцията му се слави с високо качество, голяма заслуга за което има нейният експерт - големият български художник, вече покойник, Иван Вукадинов, който бе съветник и братовчед на Боян Радев.

Националният исторически музей има зала, носеща неговото име. В нея са творбите, дарени от бореца на музея. През 2002 Боян Радев показва 300 от картините в колекцията си, в изложба в СГХГ.

Според писания в пресата само след дни - на 16 октомври, на търг ще бъде предложена една картина от голямата колекция на шампиона ни по борба.

Боян Радев обожава колекциите си и винаги казва, че „не е забравил откъде е тръгнал". Живееше в една стая с картините си, които постоянно го изместват и изземват цялото пространство. „Спя на малко диванче, за да има място за повече изкуство около мен“, казва той. В момента шампионът е в хоспис и за здравето му се грижат изключително добре.

„За човек на 83 години той е ту много добре, ту не чак толкова, но формата му е добра. Крепи се, a ние постоянно сме до него", казва синът му Боян Радев-младши.