Синът на шеф Манчев работи от 16-годишен

Христо, първородният син на шеф Иван Манчев, работи от 16-годишен в ресторантьорския бизнес. Младежът е минал през всички етапи, стартирайки от най-ниското стъпало. Също като баща си, който днес, освен кулинар, е и предприемач с различни професионални занимания.

Това стана ясно от предаването „Кошмари в кухнята“ по Нова тв, с което шеф Иван Манчев стана доста популярен. В поредния епизод, очевидно сниман през лятото, топ кулинарят и бизнесмен за първи път представи големия си син в национален ефир. Направи го под формата на изненада. Шеф Манчев заведе поредните отчаяни собственици – Атанас, жена му Оксана и дъщеря им Силвия, потърсили предаването за помощ, в ресторанта си в Св. Влас, за да им покаже как изглежда идеално поддържана професионална кухня и да ги запознае с организацията на работа. Крайната цел на шеф Манчев, разбра се после, беше и да „отвори очите“ на Атанас, ръководещ с близките си механа близо до плаж Иракли, за това колко е важно да подобри отношенията си с дъщеря си Силвия. В този си стремеж шеф Манчев представи дългогодишния си амбициозен служител – Христо, управител на ресторанта му в Св. Влас.

„Започнах на 16 години. Бях барман“, започна младият мъж разказа си за професионалното си израстване в ресторанта. Той бързо станал помощник-сервитьор, на 18 влязъл в кухнята, на 19 и 20 години работел като сервитьор, а в последните две години вече е управител на ресторанта. „Едно младо момче, надъхано, искаше да работи при мен. И, като дойде, не знаеше как се носят чиниите, амбициозен. Викам: „Абе, това момче много амбициозно! Дай да го тестваме, да му дадем шанс!“, похвали го шеф Манчев. Вчера, обясни той, младият мъж имал изпит, а днес вече е на работа. Не стана ясно каква специалност учи Христо. Предполага се, че е в сферата на ресторантьорския бизнес и мениджмънта, като най-вероятно е избрал престижен университет в чужбина, за което се подготвя от тийнейджър, наблягайки на чуждите езици в обучението си.

„Христо, я си кажи фамилията!“, подкани го шеф Манчев. Атанас и Силвия ахнаха, като разбраха, че младият мъж е син на топ кулинаря. „Много си го обичам! На тати момчето!“, каза Манчев с усмивка, но и се разчувства. Толкова, че свали слънчевите очила, за да изтрие избилите сълзи от гордост и щастие. „Това дете съм го изтормозил страшно много. Повярвайте ми!“, каза кулинарят. Изтъкна, че общото между него и Атанас е, че имат деца, които искат да работят. Като родители, те трябвало да им дадат възможност – да работят и да се развиват, да имат комуникация, да им показват правилния път. „Доверие трябва да има. Това ти е дете. Ако на нея нямаш доверие, на кого ще имаш?!… Заедно сте по-силни“, каза пък Христо.

Шеф Иван Манчев му е дал възможността да работи и да израства в ресторантьорския бизнес, но е признавал, че е и много строг и изискващ баща. „Взискателен през принципи“, уточнявал е бизнесменът и е допълвал, че се надява децата му да го оценят. Той има две деца – Христо и Виктория, от брака си с Марина, с която бяха заедно 18 години. Шеф Манчев има и 6-годишен син от връзката си с Цветомила, с която също запазиха уважение и добри отношения, след раздялата си. Бизнесменът се отнася бащински и с Елина – дъщерята на Ива Бека, с която са заедно вече повече от 5 години.

Стартирайки на 16 години в ресторантьорския бизнес, Христо донякъде повтаря пътя на известния си баща. Иван Манчев влиза за първи път в професионална кухня на 20 години. Тогава, завършилият Техникум по обществено хранене в Банкя, започва работа като помощник-готвач в престижния панорамен ресторант в някогашния хотел „Кемпински“, днес „Маринела“, в София. В него готвача се изградил като личност и като човек, който разбира от работата си. Там е имал своите първи повишения, но и падения. Той бил първо помощник-готвач и като такъв бутал колички с храна, зареждал със закуски и правел омлети. Първата му заплата била 130 лева – за тогава добро заплащане. Младият Манчев си купил нови обувки, а останалите пари спестил. Той работил 10 години в хотела, като се издигнал до главен готвач и висш мениджърски пост, отговорен за цялостната дейност на отдел „Храни и напитки“. Тъкмо, заради този принос в професионалното си израстване, преди три години Манчев избра да отпразнува в ресторанта 50-тия си юбилей.

На времето кулинарят не се задоволил с първите си големи успехи, а продължил да търси нови възможности за развитие. Този стремеж го отвел в Швейцария, където сестра му – известен и уважаван художник, вече живеела. Манчев се установил в страната с нейна помощ и постъпил на работа в кухнята на луксозен ресторант с една звезда „Мишлен“. Там Манчев се учил от собственика – шеф-готвач, който и днес е известен в Швейцария и признат като един от 50-те топ готвача в страната. Работейки в кухнята на ресторанта му, българинът, който тогава бил на 25 години, научил много. Не само за готвенето, храните и организацията в кухнята. Благодарение на работата си в този ресторант, Манчев си създал визия за живота и това, което трябва да направи, за да постигне целите си. Така че той е благодарен на работодателя си в Швейцария, който днес е сред близките му приятели. Манчев обаче платил и висока цена – развил язва от стреса, на който бил подложен в кухнята на ресторанта. Шефът му държал на дисциплината и бил много взискателен. „Като постъпих, миячът взимаше повече от мен“, казвал е Манчев. Миячът в ресторанта имал заплата от 3500 франка, а българинът – 2000 франка.

След специализация и в Германия, Иван завършил висше образование в Техническия университет в Габрово със специалност „Търговия и маркетинг“. В ресторантьорския бизнес Манчев стартира през 2004 г. под наем с 6000 лева, 9 маси, малка кухня и малко меню. Теглил кредит, за да оборудва кухнята. „Каквото и да правиш, трябва да го правиш по най-добрия начин. Да се стремиш към най-доброто“, разсъждава шеф Манчев, който е горд, че налага високи професионални стандарти в кулинарията, но и в бизнеса. Той е изтъквал, че през годините е инвестирал много пари в обучението и самоусъвършенстването си в кулинарията и мениджмънта, което е включвало и пътувания в чужбина.

Освен с ресторантьорския си бизнес, днес той се занима и със собствен бранд за кафе. Скоро Манчев ще отвори кофи хаус, както го представи, в центъра на София. Има шоурум за кухненско оборудване. Преди 5 години пък купи и разработи софтуер за управление на гробищни паркове. Занимава се с „Кошмари в кухнята“, а напоследък работи и по новия сезон на предаването „Черешката на тортата“, което също се излъчва по Нова тв. „Учил съм се в годините и продължавам да се уча. Не съм спрял“, отсича шеф Манчев.