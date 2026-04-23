Скандал гръмна: Емили Тротинетката тръгна на война със съда за женско име

Емили Тротинетката държи да бъде призната като жена и по лична карта, научи ексклузивно „България Днес“. Наскоро тя се снима в коридора на районния съд във Варна, където е завела дело за смяна на документите си за самоличност. Освен че призова последователите си да ѝ пожелаят успех, Емили демонстрира и новата си визия – вече не е руса, а се представя като „барбито с лилавата коса“.

Според нейни почитатели дори снимката в бъдещите ѝ документи може да бъде с новата прическа, ако делото приключи в нейна полза. Запознати обаче смятат, че шансовете за промяна на името и пола в личната карта са малки.

Преди да приеме името Емили, тя е била записана по документи като Даниел Руменов Йорданов. Самата тя нееднократно е заявявала, че се дразни, когато ѝ се напомня това име. По думите ѝ в миналото е имала сериозни конфликти с родителите си, които настоявали да се държи „като момче“.

През 2024 г. в България бе приет закон, според който дори след хирургична смяна на пола това не води автоматично до промяна в документите за самоличност. Въпреки че твърди, че вече е „напълно жена“, в официалните регистри името ѝ остава непроменено.

В края на май миналата година Емили обяви в социалните мрежи, че се е подложила на операция за смяна на пола в клиника в Белград. Тя публикува снимки от болничното легло като доказателство за извършената процедура.

Независимо от изхода на делото във Варна, Емили заявява, че няма да се откаже и е готова да търси правата си и пред европейски институции.

Междувременно остава отворен и въпросът по друго дело в Пловдив, свързано със случай от 2023 г., когато тя, заедно с тиктокърите Петко Чеченеца и Тошо Куката, бе обвинена в унизително отношение към млад мъж.