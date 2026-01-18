Последни
Популярни
Горещи

СКАНДАЛ: Тоца подхвърля бебето като топка

https://hotarena.net/laifstail/skandal-toca-podhvarlya-bebeto-kato-topka HotArena.net
Румен Димитров
1666
СКАНДАЛ: Тоца подхвърля бебето като топка

Румен Димитров
1666

Преди точно година две акушерки от отделението по неонатология в Сливенската болница танцуваха с бебета в ръце по време на работа на фона на чалга песен.

 

След гръмналия скандал едната служителка напусна, а другата беше уволнена. Преди дни Антония Петрова и мъжът й Ивайло Батинков взривиха социалните мрежи с подобно клипче, в което подхвърлят и танцуват с 10-дневната им дъщеря Антония-Виктория. Семейството бе нападнато в социалните мрежи заради клипа и с право. Миската трие всички негативни коментари, но „Уикенд” успя да види няколко укорителни съобщения.

„Значи акушерките ги съсипаха и изгониха от работа, а вие публикувате видео как си подхвърляте детето като кукла. Ужас!” – пише възмутена майка.

Перничанката стана майка за трети път на 17 декември, когато се появи малката им дъщеричка Антония-Виктория. Тя бе посрещната като принцеса. Както само „Уикенд” писа, перничанката роди тайно на любимата си дата, а обяви щастливото събитие дни по-късно. Бебето е заченато ин витро в столична болница, но миската предпочита да премълчи този факт.

Антония, типично в стила си, не спря да публикува снимки в социалните мрежи. Първо показа как е в болницата с контракции и чака моментът, в който да отиде да ражда. Мъжът й Ивайло Батинков я снима с камера и я пита какво ще каже на бъдещите майки, а тя отвръща: „Какво да им кажа?! Да раждат естествено“ и продължава да кляка до земята, в очакване да я вкарат за самото раждане. Забелязахме, че Антония е порядъчно гримирана за раждането – изкуствени мигли, опушен грим, тонове фон дьо тен и руж. Разбира се, има и прическа, както и маникюр.

Бебето се е появило по естествен път, с „манекенски“ мерки – 3200 грама и 50 сантиметра, дългокрака, руса, синеока и със заявен характер още от първия си ден. Антония не пропусна да подчертае и символиката около датата - 17-о число, свързано със зодията на бащата и нейния асцендент. Раждането е преминало леко и бързо, а съпругът й е бил до нея от първата контракция до последния миг.

Блондинката показа дори как вадят малката Антония и я гушка за първи път. „Да – кръстих я на себе си“, признава перничанката и добавя, че орисва дъщеря си да бъде като нея, но още по-добра, по-силна и победителка във всичко.

„Имам най-прекрасния мъж на света и това не е съдба, а е избор. Избор, който той е направил – да бъде перфектният съпруг и баща. И мой избор, че съм се спряла точно на такъв човек. Всеки сам избира в живота си, така че наблюдавайте, преценявайте и мислете, преди да вземете важните решения за вас“, съветва Антония Петрова-Батинкова.

Носителка на титлата „Мис България“ 2009 се ядоса на коментарите, че не е родила случайно на 17 декември. За да спре съмненията, че раждането е било планирано или „сценично“ нагласено за конкретна дата, Антония разкри точните детайли. Тя не е планирала датата на раждане на своята дъщеричка и е избрала да го направи по естествен път в края на 39-ата седмица на бременността си. И въпреки че числото има голямо значение за семейството, тя е категорична, че появата на бебето на този ден е просто щастливо съвпадение, но засега никой не й вярва. „И ако животът ми изглежда толкова подреден, че ви се струва подозрителен - приемам го като комплимент!“, добавя тя.

Това, което истински изумява всички, е бързото й възстановяване. Само броени дни след раждането, тя публикува видео, на което позира в прилепнала бяла рокля, демонстрирайки слаба фигура. Семейството посрещна новата 2026 г. с изключително внимание към детайла. Антония и малката Антония-Виктория бяха облечени в синхрон в цвета на годината - Cloud Dancer или „облачно бяло“. „Двете момичета в семейството спазихме дрес кода с внимание към всеки детайл, а момчетата до нас допълниха картината с безупречна елегантност – класически костюми, бели ризи и папионки“, разказва тя за новогодишната вечер.

Антония Батинкова е омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 г. Те сключват брак само няколко месеца след запознанството си. Двамата имат 3 деца, всички от брака им: двама сина - първородният Благовест, и вторият Ивайло, който носи името на баща си, както и дъщеря. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.

Тагове:
Още от Лайфстайл

8 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

До "цар". Мое ли тая Гнусна Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева къде само майка му и баща му не са Мангали да я изписваш с главни букви. Поздрави от Перник.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 50 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

крокодил

преди 32 минути

СКРИЙ СЕ БЕ!!!

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 31 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 30 минути

До ''крокодил". Много малко удивителни знаци си турил.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.