Скандал в чалгата! Свиха хит на Пепа Секса, тя избухна: Няма как да я клонират!

Свиха един от големите международни хитове на Пепа Секса, ожали се самата тя.
Става дума за сръбската ѝ песен Pare, Pare, която тя представи през 2012 г.
Преди броени дни парчето излезе в нов вариант на сръбския певец МС Стоян, който миналата година стана зет в Перник, вдигайки сватба със стюардесата Анелия, в дует с колежката му Александра Младенович. Най-вероятно двамата са уредили авторските права с композитора Горан Велинов, както и за текста с Алекса Шолая, Горан Раткович-Рале и Богославлевич Миладин.
Но това не значи, че на оригиналната изпълнителка ѝ станало приятно, пише "Телеграф".
„И да я копират, няма как да я клонират“ – избухна Пепа след новината. Новият аранжимент е дело на Александър Саблич, а беквокалите са на Сузана Бранкович.
Pare, Pare е вторият дует на МС Стоян и Александра Младенович след Sekaj, Sekaj от 2017 г. „Изключително съм щастлива да видя как песента продължава своя собствен път и намира място в селекциите на колеги, които уважавам толкова много. Когато музиката прескочи границите, това е най-голямата награда за един изпълнител“, споделя Пепа Петрова за успеха на проекта.
Нейният талант и усет към модерното звучене донесоха нов живот на песента, която само за кратко време успя да спечели сърцата на публиката не само у нас, но и на Балканите.