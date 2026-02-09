Хилда Казасян се раздира от мъка по бездомните животни! Спасява ги с фондация

В главата ми много сериозно седи идеята аз да се захвана по някакъв начин с грижа към бездомните животни, защото ако има същества, които ни дават абсолютно безусловна любов, без да искат и да очакват нещо от нас в замяна, то това са горките животинки. Затова реших да направя фондация и да им помагам. Това каза за "България Днес" любимката на България от малкия екран Хилда Казасян.

Джаз певицата мисли как да събере и привлече повече хора за каузата си. „Включително искам да успея да привлека хора, чието мнение има някакво значение, за да успеем да променим законодателството и да не виждаме това пълно безобразие, нямам думи да опиша насилието, което се случва с горките бездомни четириноги същества", на един дъх казва Хилда Казасян.

Според нея безсърдечния начин, по който хората изхвърлят домашните любимци от домовете си на улицата и тоталната безотговорност, с която хората стават стопани на животинки, трябва да бъдат урегулирани с превантивни мерки, санкции и закон.

Насилието и безхаберието към най-беззащитните е показателно за много други неща в нашето общество и ме вълнува, тревожи и занимава съзнанието ми постоянно, това е истината“, откровена е дъщерята на покойния Вили Казасян.

Тя самата отглежда у дома 6-годишно мъжко йорки, което носи името Бигни. „Той е смешно, добро, гальовно, любвеобилно, усмихнато и добро същество! Допреди да го имах, аз винаги търсех как да оправдая хората, нарочени за насилници към животните, но когато има вкъщи куче и всеки ден получаваш безусловната му любов, тогава осъзнаваш, че тези същества са чисти и беззащитни. Преди да имам Бигни, мисля, че не съм била толкова крайна към насилниците над животни, както съм сега“, признава Хилда Казасян. И разказва, че непрекъснато пътува по пътищата на страната заради работата си и редовно вижда изхвърлени домашни кучета, които се лутат, уплашени по шосетата. „И през целия ми път в главата ми се загнездва мисълта дали ще оцелеят, как са могли така да ги хвърлят на шосето“, казва Хилда.

Тя се надява, че много публични личности ще прегърнат каузата и ще се включат във фондацията й, защото: „Насилието на улицата над тези клети същества е нечовешко и извън представите ми за възможно и нещо спешно трябва да се направи! Цялото ми същество е потресено от нещата, които се случват с бездомничетата! Нощи в безсъние и безпомощно страдание отидоха заради случаи като сгазената в София Мая и други такива жестокости“, откровена е певицата.

Идеите си в някакъв момент певицата може да сподели и в предаването „Като две капки вода", което започва на 16 февруари и тя е жури в него.